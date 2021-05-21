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Sağlık Kemiklerden neden ses geliyor? Eklemden gelen sesler neyin belirtisi?
Sağlık

Kemiklerden neden ses geliyor? Eklemden gelen sesler neyin belirtisi?

Kemiklerden ses gelmesinin sebebi ne? Özellikle hareketsiz yaşayanlar zaman zaman kemiklerinden, eklemlerinden yükselen çıtırtı seslerinin nelerini merak ediyor. Kemiklerden gelen sesler tehlikeli mi? Eklemlerden gelen ses için doktora gidilir mi?

Yeniakit Publisher
2021-05-21 17:04:00 -
Kemiklerden neden ses geliyor? Eklemden gelen sesler neyin belirtisi?

Genç, yaşlı pek çok kişi eklemlerinden yükselen çıtırtı seslerinden rahatsızlık duyuyor. Bu seslerin tehlikeli bir hastalığın habercisi olup olmadığı ise merak konusu. Peki, eklemden gelen çıtırtı hangi hastalığın belirtisidir?

Kemiklerden neden ses geliyor? Eklemden gelen sesler neyin belirtisi?

Birçok kişi eklemlerinden gelen çıtırtı seslerinden rahatsızlık duyuyor. Özellikle pandemi sürecinde evlere kapanan, sokağa çıkmayan, hareketlerini kısıtlayan kişilerde bu tarz şikayetlerin de arttığı bir gerçek. Yalnızca ileri yaşlarda değil gençlerde de bu şikayetin arttığı uzmanlarca belirtiliyor.

Uzmanlar ağrılı olmayan çıtırtı seslerinin çok ciddi bir sorun olmadığını ancak erken dönemde önlem alınmazsa hastalığa dönüşebileceğini vurguluyor. Hareketsiz yaşantı, eklemlerin yeteri kadar çalıştırılmaması seslerin kaynağı. Düzenli egzersiz ile bu sorundan kurtulmak mümkün. Ancak önemsenmeyen, ihmal edilen bu sesler ileriki yaşlarda kişilerin hayat seslerini olumsuz etkileyebilir.

Eklemlerinizden yükselen sesler sizi olumsuz etkiliyor ve bu durumun sebebini bir hekimden öğrenmek istiyorsanız hastanelerin ortopedi polikliniklerinden randevu alabilirsiniz.

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