Kemik ve eklem ağrılarını böyle geçirin

Eklem ve kemik ağrısı, günlük hayatta farklı birçok nedenden ortaya çıkan oldukça yaygın bir rahatsızlıktır. Genellikle hareketsiz yaşam, darbe, grip gibi nedenlerden görülür. Peki eklem ağrılarına ne iyi gelir? İşte kemik ağrılarına iyi gelen doğal macun tarifi…

Kemik ve eklem ağrıları, günlük yaşamımızı olumsuz etkileyen, gün içindeki verimliliğimizi büyük oranda düşüren bir rahatsızlıktır. Halk arasında oldukça sık görülen bir sağlık sorunu olmasının yanında altta yatan herhangi bir hastalığı olmaması durumunda evde uygulanan doğal macun ve kürlerle tedavi edilebilir. Ancak uzun süren eklem ve kemik ağrılarının teşhisini koymak ve doğru tedavinin uygulanması için muhakkak doktora başvurulması gerekir.

Kemik ağrısının sebepleri nelerdir?

Kemik ağrısı genellikle vitamin eksikliğinden özellikle de D vitamini eksikliğinden kaynaklı meydana gelir. Kemik ağrısı yaşayan kişilerin beslenme alışkanlıklarına dikkat ederek özellikle de D vitamini kaynaklı besinleri tüketmeleri tavsiye edilir. Bunun dışında kemik ağrısının başlıca nedenleri şöyledir:

Hareketsiz yaşam

Çok fazla egzersiz yapmak

Kemiğe alınan darbe

Kalsiyum eksikliği

Aşırı kilo

Yorgunluk

Eklem ve kemik ağrıları nasıl geçer?

Beslenme alışkanlıklarında küçük çaplı bir değişikliğe gidildiğinde ve kemiklere iyi gelen egzersizlerin düzenli olarak yapılması halinde eklem ve kemik ağrıları büyük oranda iyileşmektedir. Bunun dışında kemik ağrılarına iyi gelen bazı doğal macun bulunur. İşte eklem ve kemik ağrılarına iyi gelen doğal tarifler:

Kafur ve Bal Mumu

Malzemeler:

2 yemek kaşığı kadar rendelenmiş bal mumu

1-1,5 yemek kaşığı kafur

3/4 su bardağı Hindistan cevizi yağı

10 damla nane yağı

4-5 damla biberiye yağı

4-5 damla okaliptüs yağı

Hazırlanışı:

İlk olarak Hindistan cevizi yağı ve rendelenmiş bal mumu cezveye eklenir. Kısık ateşte erittikten sonra kafur da eklenir ve bir süre daha karıştırarak eritilir. Tüm malzemeler karıştıktan sonra diğer malzemeler de ilave edilir ve tekrardan karıştırılır. Hazırlanan ağrıyan bölgeye masaj yaparak uygulanır.

Acı Biber ve Zeytinyağı

Malzemeler:

2 yemek kaşığı Arnavut biberi

Yarım bardak ısıtılmış zeytinyağı

1 bardak elma sirkesi

3 çay kaşığı zencefil tozu

Hazırlanışı:

İlk olarak ısıtılan zeytinyağı ısıtılır ve üzerine biber ve zencefil ilave edilir. Son olarak da sirkeyi ekledikten sonra karıştırıp ağrıyan bölgeye masaj yapılarak uygulanır. 20-25 dakika beklettikten sonra durulanır. Bu işlem günde 2 kez düzenli olarak yapılması önerilir.

Kantaron Yağı

En etkili doğal ağrı kesici olan kantaron yağı, direkt olarak ağrıyan bölgeye uygulanabilir. Sarın kantaron yağından 3-5 damla ağrıyan bölgeye damlatılır ve 10 dakika boyunca masaj yaparak iyice yedirilir. Masaj yaparak günde 2-3 kez uygulandığında kemik ve eklem ağrılarını büyük oranda iyileştirmektedir.