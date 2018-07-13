Kemik suyu nasıl yapılır?

MALZEMELER:

3 kg kaval kemiği

3 adet soğan

2 orta boy havuç

5- 6 diş sarımsak

3-4 dal kereviz sapı

İPUCU:

Kemik alırken, kemiklerin kırılmış olmasına dikkat edin. Büyük kemikleri hem pişirmekte hem de tencereye sığdırmakta zorluk çekebilirsiniz.

YAPILIŞI:

Kemiklerdeki kanı temizlemek için kemikleri soğuk suya koyup birkaç saat süre ile bekletin. Suyun rengi koyulaştıkça, suyunu değiştirmeyi ihmal etmeyin.

Uygun büyüklükteki bir tencerenin içerisine kemikleri ve sebzeleri ekleyin.

Su kaynayana kadar yüksek ateşe alın. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısık ateşe getirin.

Oluşan köpükleri temizledikten sonra tencerenin ağzı kapalı bir şekilde kaynatın.

Kemiklerdeki ilikler tamamen eriyip çıkana kadar ortalama 1,5- 2 saat kadar kaynatmaya devam edin. Daha sonra tencereyi ılınması için kenara alın.

Kemik suyu ılıklaştığında içerisindeki tüm katı malzemeleri süzün.

Hazırladığınız suyu daha sonra kullanmak için buz kalıplarına koyup, pratik bir şekilde kullanabilirsiniz.

Daha aromalı bir kemik suyu için suda bekletip çıkarttığınız kemikleri 160 derecelik fırında 2-3 saat boyunca kızarttıktan sonra kaynatma işlemine geçebilirsiniz.

Bu yöntemle elde edeceğiniz kemik suyu çok daha yoğun bir aromaya sahip olacaktır.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.