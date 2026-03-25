Rusya Savunma Bakanlığı'nın günlük raporunda, Güney Askeri Grubu'na bağlı birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) sınırları içerisindeki operasyonlarını başarıyla tamamladığı vurgulandı. Açıklamada, Nikiforovka yerleşim biriminin "aktif ve kararlı eylemler sonucunda kurtarıldığı" ifadesine yer verilirken, bölgedeki Ukrayna savunma hatlarının yarıldığına dikkat çekildi.

Cephenin Tüm Yönlerinde İlerleme Sinyali

Rus ordusunun Ukrayna’daki askeri faaliyetlerine dair paylaşılan bilgilerde, sadece belirli bir bölgede değil, cephenin tüm yönlerinde bir hareketliliğin söz konusu olduğu belirtiliyor. Nikiforovka'nın ele geçirilmesinin, Donetsk bölgesindeki lojistik yolların kontrolü ve harekatın derinleşmesi açısından Rus güçlerine avantaj sağlayabileceği değerlendiriliyor. Bölgedeki çatışmaların şiddeti artarken, Ukrayna kanadından konuya ilişkin henüz bir teyit gelmedi.

{relation id:1990813 slug:'azerbaycandan-rusyaya-jet-hizinda-tepki'}