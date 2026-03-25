SON DAKİKA
Gündem
Ömer Çelik, Özgür Özel'i yerin dibine soktu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Son bir haftadır dünya basınında Türkiye karşıtlığı yapanların söylemine bakın, Özgür Özel'in bire bir aynısını dillendirdiğini görürsünüz" açıklamasıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i yerin dibine soktu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bütün dünya Cumhurbaşkanımızın siyasetinin kapsayıcı ve sonuç alıcı dinamiklerini ilgiyle ve takdirle izlemektedir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın dış politika iradesine karşı kullandığı dil ise Türkiye karşıtlarının dilidir." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmasındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

 

Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın dış politika iradesi, dünyanın içinde bulunduğu kaos karşısında milletimizin ve devletimizin güvencesidir. Bütün dünya Cumhurbaşkanımızın siyasetinin kapsayıcı ve sonuç alıcı dinamiklerini ilgiyle ve takdirle izlemektedir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın dış politika iradesine karşı kullandığı dil ise Türkiye karşıtlarının dilidir. Son bir haftadır dünya basınında Türkiye karşıtlığı yapanların söylemine bakın, Özgür Özel'in bire bir aynısını dillendirdiğini görürsünüz. Dünya büyük sorunların içinden geçerken, hala dünyada olup biteni anlayamayan ve kendi parti içi sorunlarına mahkum olmuş Özgür Özel'in söylediklerinin bir hükmü yoktur."

