Nisan ayı faturasına zam yansıyacak mı? Bakan Bayraktar'dan enerji fiyatlarına dair kritik mesaj!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünya genelinde tırmanan enerji maliyetlerinin Türkiye ekonomisine olan etkilerini rakamlarla açıkladı. Petrolün varil fiyatındaki her 1 dolarlık artışın Türkiye'ye faturasının 400 milyon dolar olduğunu hatırlatan Bakan Bayraktar, devletin elektrik ve doğal gaz fiyatlarını baskılamak için devasa bir destek programı yürüttüğünü belirtti. 2026 bütçesinde ilk etapta 305 milyar dolar olarak öngörülen bu destek miktarının, piyasalardaki mevcut gidişatın sürmesi halinde yıl sonunda 925 milyar dolara ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Nisan ayı kritik dönemeç

Hükümetin yaklaşık 6 yıldır vatandaşın yükünü hafifletmek adına enerji desteklerini sürdürdüğünü ifade eden Bayraktar, fiyat düzenlemelerinin tamamen küresel gelişmelere bağlı olarak şekillendiğini vurguladı. Bakanın "Nisan ayı içinde hem doğal gazda hem elektrikte değerlendirme yapabiliriz" şeklindeki sözleri, yeni bir tarife düzenlemesinin kapıda olduğu şeklinde yorumlandı. Bakanlık, dış piyasalardaki baskıyı hafifletmek ve bütçe dengesini korumak adına atılacak adımları önümüzdeki günlerde netleştirecek.

Yüzde 20 zam iddiası gündemden düşmüyor

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarının ardından gözler 1 Nisan'da açıklanacak yeni tarifelere çevrildi. Ekonomi çevrelerinde ve sosyal medyada yankı bulan gelişmelere dair paylaşım yapan Gazeteci Olcay Aydilek, elektrik ve doğal gazda yüzde 20'lik bir zam hazırlığı yapıldığını öne sürdü. Ekonomi yönetiminin belirleyeceği yol haritası doğrultusunda, elektrik için EPDK, doğal gaz için ise BOTAŞ’ın resmi kararları bekleniyor. Milyonlarca abonenin merakla beklediği yeni düzenlemenin, ay başında netlik kazanması öngörülüyor.