Federal Meclis önünde toplandılar! Berlin’de hükümete gaz çağrısı
Almanya’nın başkenti Berlin’de bir grup aktivist; Federal Meclis önünde hükümet politikalarını protesto etti.
Almanya’nın başkenti Berlin’de bir grup aktivist, Federal Meclis (Bundestag) binası önünde, “Maliyet tuzağından çıkın: Gazdan çıkışla enerji bağımsızlığını mümkün kılın” başlıklı açık mektubu CDU/CSU ve SPD milletvekillerine sembolik olarak teslim etti. Hükümetin politikalarını eleştiren göstericiler, gaz bağımlılığının azaltılması ve gazdan çıkışın hızlandırılması çağrısında bulundu.