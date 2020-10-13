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Gündem Kemik kadrosuna FETÖ’ye yardım suçundan dava açılmıştı! İstinaf mahkemesinden Sözcü kararı
Gündem

Kemik kadrosuna FETÖ’ye yardım suçundan dava açılmıştı! İstinaf mahkemesinden Sözcü kararı

Sözcü Gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım" suçundan açılan davada İstinaf Mahkemesi, 8 sanığa verilen hapis cezaları ile beraat kararlarını hukuka uygun buldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 15:17:00 - 2020-10-13 15:35:57
Kemik kadrosuna FETÖ’ye yardım suçundan dava açılmıştı! İstinaf mahkemesinden Sözcü kararı

İstinaf mahkemesi, Sözcü gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik davada, 8 sanığa verilen hapis cezaları ile beraat kararlarını hukuka uygun buldu.

27 Aralık 2019 tarihinde, Sözcü Gazetesi'nin yazarları ve yöneticilerine "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım" suçundan dava açılmıştı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 3 yıl 6 ay ile 2 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılan yazar ve yöneticiler için Sözcü Gazetesi'nin avukatları, 30 Aralık 2019'da İstinaf Mahkemesi'ne itirazda bulunmuştu.

İstinaf Mahkemesi, 8 sanığa verilen ceza kararlarını onadı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi'nin, yerel mahkemenin verdiği kararları onaması üzere dosya, Yargıtay'a gönderilecek.

Onanan cezalar

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gazete çalışan ve yazarları için öngördüğü cezalar şöyleydi:

Sözcü yazarı Emin Çölaşan: 3 yıl 6 ay 15 gün

Sözcü yazarı Necati Doğru: 3 yıl 6 ay 15 gün

Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz: 3 yıl 4 ay

Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin: 3 yıl 4 ay

Haber Koordinatörü Yücel Arı: 1 yıl 13 ay

Muhabir Gökmen Ulu: 1 yıl 13 ay

Muhasebe görevlisi Yonca Yücekaleli: 1 yıl 13 ay

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