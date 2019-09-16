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Kemer’den Antalyaspor alt yapısına 3 takviye

Antalyaspor, Oflaz Kemer Kartalları Gençlik ve Spor Kulübü futbolcuları 2006 doğumlu Akif Büyük, 2008 doğumlu Emre Hamdi ve Ahmet Güven’i transfer etti.

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:25
Kemer’den Antalyaspor alt yapısına 3 takviye

Antalyaspor, Oflaz Kemer Kartalları Gençlik ve Spor Kulübü futbolcuları 2006 doğumlu Akif Büyük, 2008 doğumlu Emre Hamdi ve Ahmet Güven’i transfer etti.


Oflaz Kemer Kartalları Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ozan Güven,Teknik sorumlu ve Teknik direktör Engin Yılmaz ile birlikte Hasan Subaşı Tesislerinde Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve alt yapı sorumlusu Sedat Karabük ile bir araya geldi. Başkanlar ve teknik heyet alt yapı oyuncularının idmanını izledi ve gelişmeler hakkında görüş alış verişinde bulundu.



Ali Şafak Öztürk: "Antalyaspor olarak önümüzdeki beş ve on yıllık süreçte altyapıdan iskeletimizi oluştururcağız"


Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk alt yapıya önem verdiklerine dikkat çekerek “Son iki yıldır ve özellikle de bu yıl Alt yapıya geçmiş dönemlerden çok daha fazla önem veriyoruz. Çünkü Türk sporunun geleceği, Türk futbolunun geleceği artık alt yapılardan oluşuyor. Son zamanlarda Türkiye’den transfer olan Avrupa’ya giden Türk oyuncuları da görüyoruz. Bu da bizi gururlandırıyor. Antalyaspor olarak önümüzdeki beş ve on yıllık süreçte altyapıdan iskeletimizi oluştururcağız. Alt yapıdan gelen Doğukan ve Bahadır gibi gençlerimiz ilk on birde yer buluyorlar. Bu çok sevindirici. Amacımız bu sayıyı her sene daha da arttırarak alt yapının daha da belirgin olduğu bir Antalyaspor oluşturmak hedefindeyiz” dedi.



Ozan Güven: "Çocuklarımız ile çok yakından ilgileniyorlar"


Oflaz Kemer Kartalları Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ozan Güven çalışmaların iyi gittiğini belirterek “2016 yılında kurmuş olduğumuz Futbol Kulübümüz ile beraber gelmiş olduğumuz bu süreçte 2019 yılına kadar, 2006 doğumlu Akif Büyük, 2008 doğumlu Emre Hamdi ve Ahmet Güven ile geçtiğimiz yılda Kaan Alp oyuncumuzu Antalyaspor’a verdik. Antalyaspor’da yeni bir yapılanma var. Bu alt yapı yapılanmasında da öncelikle Başkanımız Ali Şafak Öztürk başta olmak üzere, Antalyaspor Alt yapı sorumlusu Sedat Karabük hocamıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız ile çok yakından ilgileniyorlar. Devam edeceğiz. Umarım gerisi gelir” dedi.



Aileler çocukları spora yönlendirmeli ve teşvik etmeli…


Kemer Bölgesinde çok daha fazla potansiyel olduğunu düşündüğünü de dile getiren Ozan Güven “Biz bunun bir hayal olmadığını gösterdik. Üç yılda izlenen ve transfer edilen çok ciddi oyuncularımız var. Hala izlenmekte olan oyuncularımız var. 15-20 yıldan bu yana Kemer’de gerçekleşmeyen bazı şeyleri futbol adına gerçekleştirmek istiyoruz ve bunu da gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Ailelerin öncelikle çocukları spora yönlendirmelerini ve teşvik etmelerini rica ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:25
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