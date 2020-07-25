Kemalizm'in zayıfladığını gören topu Mustafa Kemal'e atıyor! İçkici Şahan'dan bir Ayasofya skandalı daha

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde 86 yılın ardından ilk kez Cuma namazı kılındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet’in vakfiyesine yapılan hatayı ortadan kaldırıp, Ayasofya’nın aslına rücu etmesine vesile oldu.

Tüm bunların ardından Kemalist çevreler, batıl ideolojilerinin etkisinin azaldığını görüp adeta komplekse girdi. Tüm olumlu gelişmeleri Mustafa Kemal’e bağlayan Kemalist güruh, Ayasofya konusunda dahi inanılmaz mesajlar vermeye başladı.

Son olarak Şahan Gökbakar isimli çakma sanatçı, Ayasofya Camii’yi, “Ayasofya Müzesi”ne dönüştüren Mustafa Kemal’i anarak ilginç ifadeler kullandı.

Sanatsal hiçbir değeri olmayan, gaz çıkararak ve argo kelimeler kullanarak insanları güldürmeye çalıştığı Recep İvedik tiplemesiyle tanınan Şahan Gökbakar, “Atatürk 1919'da Samsun'a doğru yola çıkmasaydı, bir kurtuluş destanı yazıp işgal altındaki topraklarımızı kurtarmasaydı ve tabii ki siyasi olarak bunu Lozan'da tescillemeseydi; bugün Ayasofya'da ezan sesi duymak ve namaz kılmak hayal bile edilemezdi.” dedi.

Dün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilen Ayasofya Camii ve çevresindeki cemaati görmezden gelen Gökbakar, anlık olarak meydan girişinde çekilmiş olan bire kareyi paylaşmış ve, “Sosyal mesafe denen saçmalığa uymayarak koronavirüse karşı dik duruş sergileyen tüm vatandaşlarımızı canı gönülden kutlarım” ifadelerini kullanmıştı.

Aynı zamanda Şahan Gökbakar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Rakı Festivali"ne gösterdiği tepkinin ardından elinde rakı bardağıyla fotoğrafını paylaşarak gençleri ayyaşlığa özendirmişti.