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Kemalizm'in öngördüğü zeka seviyesi... Atatürkçü kızın sözleri Türkiye'yi salladı

Yeniakit Publisher
2023-07-29 11:27:00 - 2023-07-29 11:27:35

Bir sokak röportajında Türkçeyi Mustafa Kemal'in oluşturduğunu söyleyen genç kemalist sosyal medyayı salladı.

En az 10 bin yıllık tarihi ile ön Türklerin Sibirya bozkırlarından beri konuştuğu, dünyanın en eski dillerinden birisi olarak kabul edilen Türkçeyi, Mustafa Kemal'in icat ettiğini sanan genç kız çok tartışıldı.

Milyonlarca kez izlenen sokak röportajına yapılan yorumlarda, genç kızın bilgi yanlışı eleştirildi.

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