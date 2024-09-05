Kemalizm hastalığı emekçiyi ekmeğinden etti!
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ndeki teğmenlerin kılıçlı yemin töreni gündemdeki yerini korurken Sivas'tan akıl tutulması yaşatacak bir olay yaşandı.
Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla dün Sivas'ta resmi tören düzenlendi.
Çelenk koyma töreni başlamadan ise Atatürk Anıtı'nın belediye ekiplerince temizlendiği görüldü.
Bu sırada elindeki bezle Atatürk Anıtı'nın baş kısmını temizlemeye çalışan bir işçinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. İşçinin boyu yetişmediği için bezi uzatarak heykelin üst tarafını silmeye çalışması Kemalistleri harekete geçirdi.
Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ömer Öztürk bu olay nedeniyle görevinden alındı.