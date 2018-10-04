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Kemalistten görgüsüzlük! Kemalistlere nispet yaptı

Altın kaplamalı K. Atatürk imzalı lüks aracıyla İstanbul'da görüntülenen sürücü, Kemalistlere parmak ısırttı.

04 Ekim 2018 Perşembe 22:10
Kemalistten görgüsüzlük! Kemalistlere nispet yaptı

Son zamanlarda otomobillerin arkasına K. Atatürk imzası atmak moda olmuştu. Kimine göre M. Kemal sevgisini, kimine göreyse bir çeşit hükümet protestosunu simgeleyen bu imzaya yollara düşen hemen herkes şahit oluyordu.

Bugün İstanbul sokaklarında rastlanan bir fotoğraf K. Atatürk imzalı araçlara bir yenisini daha eklemekle kalmadı, trendi bir başka boyuta taşıdı.

Kemalistlere nispet yapan araba

Instagram fenomeni petrol zengini Arap şeyhlerinin özel arabalarından bildiğimiz, altın kaplamalı Range Rover marka lüks araçlarda da artık K. Atatürk imzası görmek mümkün.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan bu fotoğraf İstanbul'dan.

Aracın sahibi olduğu tahmin edilen genç, altın kaplamalı K. Atatürk imzalı Range Rover'ıyla Kemalistlere parmak ısırtıyor.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 22:10
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