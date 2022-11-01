Kemalistlerle birlik oldu! Nihal Bengisu Karacak kemalistlerin tasfiye olduğu yanlışına düşen Mahir Ünal'ı hedef aldı

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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın "kültür devrimi" tespitine dair söylediği, "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" sözleri kemalistler tarafından çarpıtıldı. Ünal hedefe konduktan sonra partisine zarar vermek istememesi üzerine görevinden affını istedi.

Mahir Ünal'ın görevden ayrılmasının ardından paylaşımda bulunan Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, Ünal'ı hedefe koyan kemalistlerle birlik oldu.

Ünal'ı eleştirip, AK Parti'yi hedef aldı!

AK Parti'yi hedef alan Karaca, kemalistlerin tasfiye olduğu yanlışına düşen Mahir Ünal'ı eleştirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Karaca, şunları yazdı:

Mahir Ünal’ın istifa ettirilmesi şaka gibi ama garip değil. Asıl garip olan Ünal’ın rejimin değiştiğini, artık iktidarın neo ittihatçı bir blok tarafından paylaşıldığını, bu blokun islamcı, sağ, milliyetçi kemalist ulusalcı ve uzantılarının ittifakından oluştuğunu görmemesi oldu.

Mahir Ünal kör noktada kalacak kadar yakın olduğu için rejimin baskıcı unsurlarından müsterih olabileceğini düşündü belli ki; beş on yıl önceki gibi rahatça Kemalizmi ya da kültür devrimini eleştirebileceğini bunun beş on yıl önceki gibi normal karşılanacağını zannetti.

Oysa o günler geçti. Artık inkılapları, sonuçlarını tartışmak ‘what if’ beyin fırtınaları yapmak önceden olduğu gibi entelektüel faaliyet kabul edilmiyor. Ahmet Hamdi Tanpınar, Kemal Tahir yapabilirdi ama bugün 21.yy’da sen yapamazsın. 12 Eylül’den bile geri durumdayız .