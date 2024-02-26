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Gündem Kemalistlerin Ruhani Lideri Yılmaz Özdil'den KAAN hazımsızlığı
Gündem

Kemalistlerin Ruhani Lideri Yılmaz Özdil'den KAAN hazımsızlığı

Yeniakit Publisher
2024-02-26 13:16:00 - 2024-02-26 13:18:12

Kemalistlerin Ruhani Lideri 'bidon kafa' Yılmaz Özdil, geçtiğimiz günlerde gökyüzü ile buluşan Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN'ı hazmedemedi. Özdil, dünyada büyük yankı uyandıran KAAN ile ilgili rezil ifadeler kullandı.

 RECEP YEŞİL 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, zincirleri birer birer kırıp atıyor.

Bölgesiyle yetinmeyen Türkiye, rol verilen değil oyunları yeniden yazan küresel bir güç haline geldi.

"34 farklı ülkenin semalarını Türk İHA ve SİHA'ları koruyor"

Dün AK Parti'nin Adana mitinginde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gücünü "Türkiye, savunma sanayi alanında adeta destan yazıyor. Bugün 34 farklı ülkenin semalarını Türk İHA ve SİHA'ları koruyor." ifadeleriyle anlattı.

Büyük Türkiye'nin büyük gururu: KAAN

Tarihi yeniden yazan büyük Türkiye'nin büyük gururu Milli Muharip Uçak KAAN geçtiğimiz günlerde gökyüzü ile buluştu.
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Dünyada da büyük yankı uyandıran KAAN'nın başarılı uçuşu yerli ve milli olmayı bir türü beceremeyen muhaliflerde ise hazımsızlığa neden oldu.

Kemalistlerin Ruhani Lideri Yılmaz Özdil de hazmedemedi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen KAAN'ı hazmedemeyenlerin başında ise Kemalistlerin Ruhani Lideri 'bidon kafa' Yılmaz Özdil geldi.

KAAN ile ilgili yaptığı açıklamada Özdil şu rezil ifadeleri kullandı:

"Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki KAAN savaş uçağı değil, tipik bir AKP propagandasından ibaret."

Özdil'in 'savaş uçağı değil' dediği KAAN için bakın dünya ne dedi

Uğruna kahraman şehitlerimizi verdiğimiz Kıbrıs'ı 'Rumlara meze karşılığında' veresi gelen 'bidon kafa' Yılmaz'ın 'savaş uçağı değil' dediği KAAN için dünya bunları yazdı:

Bloomberg (ABD)

"KAAN'ın ilk uçuşunu gerçeleştirmesi, Türk savunma sanayisinde yeni bir dönüm noktası oldu."

WELT (Almanya):

"Türk savaş uçağı KAAN’ın ilk uçuşu, güçlü şekilde büyüyen Türk savunma sanayii için tarihi bir mihenk taşı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan için bu ABD’ye karşı bir zafer olurken Türkiye, adım adım ABD’ye bağımlı olmaktan kurtuluyor."

The War Zone (ABD):

"İlk uçuşunu yapan Türk Savaş Uçağı KAAN, düşük gözlemlenebilirlik için optimize edilmiş beşinci nesil bir savaş uçağı. Türkiye, mürettebatlı savaş uçağı için büyük adım atarken, aynı zamanda yoğun bir şekilde insansız savaş uçakları da geliştiriyor."

Ria Novasti (Rusya):

"Türkiye, 5. Nesil savaş uçağı üretebilen seçkinler kulubüne girdi."

Pentapostagma (Yunanistan):

"Türk yapımı savaş uçağı KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Türkiye'nin kendi ihtiyacını gidermenin dışında hedefleri de var. Ukrayna, Pakistan ve Azerbaycan gibi çok sayıda ülke her koşulda uçabilen bu uçağa sahip olmak istiyor."

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