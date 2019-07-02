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Kemalistlerin AK Parti’ye karşı kullanmaya çalıştığı adam: 40 oyum olsa AK Parti’ye!

Daha önce AK Parti Rize İl Başkanı’na sert sözleriyle gündem olan ve muhaliflerin AK Parti’ye saldırmak için kullandıkları Rizeli vatandaş, CHP ve İYİ Partililere cevap niteliğinde bir açıklama yaptı. Kendisinin de AK Partili olduğunu özellikle vurgulayan şahıs, “Elimi keserim de CHP’ye oy vermem.” dedi.

02 Temmuz 2019 Salı 18:32

 yeniakit.com.tr 

Odatv gibi tetikçi medya organları, CHP’li ve İYİ Partililerin sosyal medyada paylaştığı Rizeli vatandaş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kendisinin “halis muhlis” AK Partili olduğunu söyleyen Rizeli, çektiği videonun bu kadar yayılmasını beklemediğini söyledi ve “Elimi keserim de CHP’ye oy vermem.” dedi.

“Sinirliyken çektim”

Daha önce AK Parti Rize İl Başkanı’na yönelik sözleriyle gündeme gelen vatandaş, oy vermek için İstanbul’a geldiğini ve geri dönemediğini söylemişti. Bu sözleri başta odatv olmak üzere Kemalist basın ile CHP’li ve İYİ Partili sosyal medya hesapları tarafından paylaşılarak AK Parti’ye karşı muhalefet üretilmeye çalışılmıştı. İYİ Partili Lütfü Türkkan da bunun üzerinden vatandaşları hükümete karşı tahrik etmeye çalıştı

“AK Partiliyim, CHP’ye oy vermem”

Rizeli vatandaş, özellikle CHP’lilerin bu videoyu paylaştığını söyledi ve şunları ifade etti:
CHP’liler, sağolun, var olun, videomu yayınladınız. Ama zannetmeyin ki ben CHP’ye oy veriyorum. Ben öyle bir adam değilim, halis muhlis AK Partiliyim. 40 tane oyum var, hepsi de onundur. O gün sinirlenmiştim, öyle dedim. Şimdi de İstanbul’a bir tane kalmadı. Sağ olsun Rize İl Başkanı aradı hepsini, arabarlar, çift katlı otobüslerle rahat gidiyoruz. Fazla sıkmayın kendinizi. Durmadan yayınladınız, ben ne bileyim bu kadar yayınlacaksınız onu. Elimi keserim de CHP’ye oy vermem. Sen ister yayınla hemşehrim, ister yayınlama.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 18:32
  1. İstanbul
  2. AK Partiliyim
  3. CHP’ye oy vermem
  4. Rizeli vatandaş
  5. iyi parti
  6. Lütfü Türkkan
  7. Oda TV operasyonu

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  • ALİALİ8 dk önce
    AĞZI OLAN KONUŞUYOR MALESEF KONUŞMAKLA DEĞİL YAŞAMAKLA OLUR BAKALIMCANINMI KİYMETLİ YOKSA OYUNMU?

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