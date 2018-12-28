Kemalistleri sömüren Yılmaz Özdil milyonları cebe indirdi

yeniakit.com.tr

'Mustafa Kemal'in adıyla Kemalistleri sömüren ve milyonları cebe indiren 'Bidon Kafa' lakaplı Yılmaz Özdil, bu kez "Mustafa Kemal Atatürk Çocuk Serisi" adıyla 10 adet kitapçığı ilk günden 100 bin kişinin üzerinde kişiye sattığı belirtildi.

Her sözüne inanan Kemalistler milyoner yaptı

24 Aralık'ta satışa sunulan "Mustafa Kemal Atatürk Çocuk Serisi"yle ilk günden her sözüne inanan Kemalistlerin eliyle milyonlarına milyon kattı. 11 TL'den sattığı kitapçıklarından 100 binin üzerinde satış yaptığı belirtilirken 1 milyon 100 bin TL'nin üzerinde hasılat yaptığı iddia edildi.

Yüzde 25 telif

Yazarların, kitaplarından yüzde 7 ila yüzde 15 arasında telif aldığı biliniyor. Yayın dünyasında, Özdil’in meşhur bir yazar olması sebebiyle “Mustafa Kemal” kitabından aldığı telifin yüzde 25’i bulduğu konuşuluyor.

'M. Kemal' kitabından en az 5 milyonu cebe indirdi

Raf fiyatı değişkenlik gösterse de, köşe yazısı mantığıyla yazdığı “Mustafa Kemal” isimli kitap ortalama 20 TL’den satılıyor. 1 milyon 150 bin satış yapan kitaptan Özdil’in yüzde 25 telif alması durumunda, asgari 5 milyon 750 bin TL'yi cebe indirdiği tahmin ediliyor.