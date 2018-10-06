Kemalistler isim vermeden İsmail Küçükkaya’yı eleştirdi!

yeniakit.com.tr Tetikçi odatv, isim vermeden İsmail Küçükkaya’yı hedef aldı. Eşi Eda Küçükkaya’nın, kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği İsmail Küçükkaya hakkında sessizliğini koruyan sözde kadın hakları savunucusu solak tayfa, günlerdir bu iddiaya sessizdi. Bu sessizliği ilk bozan odatv oldu.

Odatv, isim vermeden İsmail Küçükkaya’yı eleştirerek, bir zamanlar Türkiye’de kadına yönelik şiddetin nasıl cezalandırıldığını haberleştirdi. Odatv’nin yayınladığı haber şu şekilde:

Türkiye’de kadın cinayetleri ve kadına karşı işlenen suçlardaki artış gündemden düşmüyor. Türkiye her gün kadına yönelik şiddeti konuşurken, sosyal medya da paylaşılan bir haber kupürü dikkat çekti.

Haberin tarihi; 1929. Haber Cumhuriyet gazetesinde yer alıyor…

Haberin başlığı; “Kadınlara lâf atanlar derhal tevkif edilecek”

Dönemin Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt, 1929 tarihinde kadınları sözle taciz edenlerin çoğaldığına dikkat çekerek Cumhuriyet savcılarına bir genelge yollamış. Kadınları sözle taciz etmenin suç olduğu hatırlatılarak, şöyle deniliyor:

“Bunlar yeniliklere candan bağlı vatandaşları eskiliğin devamı tereddütlerine, endişelerine salmaktadır. Türk vatanında namus, şeref, haysiyet teşkilatlı esasiyemizin ve bütün Türk milletinin teminatı altındadır. Türk ceza kanunun 421inci maddesi laf atanları 3 aydan aya kadar hapis cezası ile cezalandırmakta, 424üncü maddesi tazminat hükmünü ihtiva etmektedir...”

Akit günlerdir haber yapıyor

Yeniakit.com.tr olarak, İsmail Küçükkaya’nın eşi Eda Küçükkaya, şiddet iddialarını gündeme getirdiği andan itibarek konuyu manşete taşıdık. Akit, gelişmeleri yakından takip ederken, solaklar şiddet kendi mahallelerinden gelince ses kesti, ağzını açmadı. Tetikçi odatv konuyla ilgili haber yapsa da, İsmail Küçükkaya’nın adını ağzına alamadı. Eda Küçükkaya’nın iddiasından bahsetmeyen solaklar, ikiyüzlülüklerini bir kez daha ortaya koydu.