Kemalist zihniyet bu rezalete neden sessiz? Çıplak heykelin yıkılması için harekete geçtiler!

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Malatya Orduevi ile Hürriyet Parkı arasında bulunan, 1947 yılında yapılmış Mustafa Kemal ile çıplak bir gençten oluşan "heykel" görenleri utandırıyor.

Resmi törenlerin düzenlendiği alandaki bu ayıp için yıllardır bir adım atılmadı. Heykel yapıldığı yıllarda çıplaklığı sebebi ile tartışma konusu olunca, yalnızca bir bölümü yaprak ile kapatılırken, vücudunun geri kalan kısmı çıplak bırakıldı.

Bir utanç tablosu!

Malatya için bir utanç tablosu olan heykel, Mustafa Kemal ile yanındaki çıplak bir "atlet" temsilinden oluşuyor. Mustafa Kemal'in eli ile işaret ettiği çıplak heykelin, Türk gençliğine örnek gösterilmesi, duyarlı avukatlar; Ömer Faruk Ceylan, Cengiz Yılmaz ve Mehmet Mustafa Özünver'i harekete geçirdi.

Avukatlar tarafından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na heykelin yıkılması için başvuru yapıldı.

"Heykeller Atatürk ve genç bir atletten oluşmaktadır. Atatürk gençten daha uzun, şapkasız, askeri kıyafetiyle, arkasında pelerini, sol ayak ileride ve yüzü gence dönük sağ elinin işaret parmağıyla ileriyi göstermektedir. Genç, Türk bayrağını tutmaktadır. Kompozisyonda ifade edilen mana, Atatürk ve gençliktir." denilen başvuru dilekçesinde, heykelin yıkılması için şu gerekçeler sıralandı:

Bu edepsizliğe yıllardır neden göz yumuldu?

Görüldüğü üzere Malatya Valiliğince yayınlanan kent rehberinde "Türk Bayrağını" tutan çıplak heykel, Türk gençliğini ifade etmektedir. Bu heykel ise cinsel organını kapatan yaprak hariç, tamamıyla çıplak vaziyettedir. Öncelikle ifade etmek gerekir ki, bu heykelin ne Türklük ile ne de TÜrk gençliği ile uzaktan yakından bir ilgisi bulunmamaktadır. Her sene, onlarca törenin yapıldığı alanda yer alan bu çıplak heykel, Malatya için utanç duyulacak bir mesele olup, yıllardır bu edepsizliğe neden göz yumulduğunu da anlayabilmiş değiliz.

Türk Bayrağı Kanunu'nu hatırlattılar

Tamamıyla çıplak olan ve elinde mukaddes Türk bayrağımız bulunan ve cinsel organı yaprak ile kapatılmış bulunan heykel ile mukaddes değerlerine bağlı gençliğimizin özdeşleştirilmesi, hakaretten başka bir anlam taşımamaktadır. Şehrin merkezinde bulunan ve halkın manevi değerlerine aykırı ve halk tarafından çift heykel olarak ifade edilen bu heykelin kaldırılması gerekmektedir. Çıplak genç olarak ifade edilen heykelin elindeki Türk Bayrağı, alenen aşağılanmaktadır. 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunun 7 maddesi "Türk bayrağı, layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz" ve "Bu Kanuna ve yönetmeliğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruşturma yapılır." hükümlerini amirdir. Görüldüğü üzere, Türk bayrağı, Bayrak Kanunu ile koruma altına alınmıştır. Türk bayrağı ile korunan ise milletimizin manevi veçhesi olup, mezkur heykel ile doğrudan Türk bayrağı ve milletimizin manevi değerleri aşağılanmaktadır. 2893 sayılı Kanunun 7. maddesinin son fıkrası ile ilgili idareye doğrudan sorumluluk yüklenmektedir. Bu sorumluluk, 75 senedir Malatya'nın göbeğinde sergilenen, ve milletin manevi değerleri ile Türk bayrağının aşağılanmasına makamınızın göz yummamasını ve heykelin yıkılması için gerekli işlemlerin ivedilikle icrasını zorunlu kılmaktadır.

Malatya OrduEvi ile Hürriyet Parkı arasında bulunan 1947yılında yapılmış bulunan Atatürk Anıtı, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunun 7. Maddesi çerçevesinde ahlaka aykırı bulunması sebebiyle yıkılmasını talep ederiz.