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Gündem Kemalist tokatçısı Özdil’den Özgür Özel’e zehir zemberek sözler!
Gündem

Kemalist tokatçısı Özdil’den Özgür Özel’e zehir zemberek sözler!

Yeniakit Publisher
2024-04-25 12:40:00 -

Mustafa Kemal üzerinden kastığı primlerle milyoner olan ve kamuoyunda, “kemalist tokatçısı” olarak tanınan Yılmaz Özdil, saçlarını boyatıp makyaj yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i fena ti’ye aldı.

CHP'de imaj değişikliğine giden Özgür Özel, Yılmaz Özdil tarafından fena halde eleştiriye maruz kaldı.

Youtube'da sosyal medya platformunda kurduğu kendi adını taşıyan kanal üzerinden gündeme dair yaptığı yorum yapan Yılmaz Özdil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i çıldırtacak yorumlarda bulundu.

Sözlerine Özel’in 23 Nisan Resepsiyonu’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’la karşılıklı oturup çay içmesine dair iğneleyici yorumlarla başlayan Özdil, çay içilirken ortaya çıkan manzarayı “Özgür Özel’le öbürleri filan böyle menemen bardağı gibi kenardaki hanelere dizildiler” diye tasvir etti.

Resepsiyondan sonra sözü Özel’in seçim sonrasındaki imaj değişikliğine getiren Özdil, deyim yerindeyse açtı ağzını yumdu gözünü.


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“CHP TARİHİNE GEÇTİ”

Özgür Özeli biliyorsunuz seçimden sonra aniden kozmetik işine girişti: gözüne lens taktı, gözlüğü attı filan… Suratı böyle aniden botoks yapılmış gibi şişti, ameliyattan kortizondan filan dedi… Beyazlar görünmesin diye böyle saçlarına wax sürdü, saçlar aniden simsiyah oldu. Seçime girdi beyaz saç, seçimden çıktı simsiyah saç. Kadınlara her yaşta çok yakışıyor, çok doğal duruyor ama erkeğin saçını boyatması da hakikaten çok fena sırıtıyor birader ya… Böyle kömür karası saçlar kafada tas gibi duruyor. Neredeyse buradan böyle akıyor siyah boya. Özgür Özel seçimden sonra işte aniden böyle oldu. Aniden bir kozmetik halleri oldu, slim fit takımlar filan… Böyle CHP tarihinde beyazları görünmesin diye saçlarına vax süren ilk genel başkan oldu.

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Yorumlar

Yerli milli muhalefet elzemdir

Yazık yaa Allah kimseyi şaşırtmasın. Saç boyamak nedir yahu.
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