Kemalist Sözcü'ye komünist PKK'lı Birgün sahip çıktı

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Müslüman Türk milletinin binlerce yıllık tarihini, Cumhuriyet tarihinden ibaret gören Kemalist zihniyetin, milli ve manevi değerlere olan düşmanlığı bitmek bilmiyor.

Halka tepeden bakan kirli solak zihniyetin medyasının yalan ve iftira dolu haberleri ile ünlü Sözcü gazetesi, 24 Temmuz 2020’de kılınan Cuma namazının ardından yeniden eski kimliği kazandırılan Ayasofya’nın üstüne vurulan ‘müze’ zincirlerini kırmasını hazmedemeyerek ‘bu kadar da olmaz’ dedirten bir alçaklığa imza attı.

Dünkü manşetinde ‘2020 yılında yaşanan felaketleri’ sıralayan Sözcü, Ayasofya-i Kebir Camii’nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasını felaketler arasında saydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sözcü'ye haddini bildirdi

2020 yılının ilk cuma namazını Ayasofya Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gazeteciler Sözcü'nün rezil haberini sordu.

"Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın. Ayasofya 2020'nin adeta taçlı yıldızıdır." cevabını veren Erdoğan adeta Sözcü'ye haddini bildirdi.

Komünist PKK'lı Birgün, alçaklığa sahip çıktı

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı komünist terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan Birgün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak Sözcü'nün alçaklığına sahip çıktı.

PKK'nın Suriye'deki kolu SDF'nin açıklamalarını haberleştiren Birgün, hainlikte çıtayı yükselttiği haberinde terör örgütünden yana tavır almıştı.

Türkiye düşmanı lobilerin yürüttüğü faaliyetlerin sonucu sözde Ermeni soykırımının Almanya tarafından onaylanmasını haberleştiren Birgün, "Soykırım onayladı" başlığıyla kimlere hizmet ettiğini bir kez daha ortaya koymuştu.

Şehide şehit demediler!

Van'da terör örgütü PKK'nın kalleş saldırı haberleştiren paçavra, şehit olan işçilere şehit dememişti.

Ayrıca söz konusu haberde, hainler için terör örgütü ifadesini de kullanmadıkları dikkat çekmişti.