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Kemalist sancısı! Cumhuriyet, PKK sever CHP'lileri böyle görmezden geldi

FETÖ'nün elindeyken açık terör destekçiliği yapan Cumhuriyet, Kemalistlerin eline geçtikten sonra da pek değişmedi. CHP'nin PKK sever adayları tabanda büyük rahatsızlığa neden olurken, Cumhuriyet ana muhalefetin aday belirleme sürecine odaklandı, söz konusu adayları görmezden geldi.

29 Ocak 2019 Salı 15:31
Kemalist sancısı! Cumhuriyet, PKK sever CHP'lileri böyle görmezden geldi

 yeniakit.com.tr  31 Mart 2019 Yerel Seçimleri yaklaştı, partiler aday belirleme süreçlerini büyük oranda tamamladı. Bu süreçte yalnızca 1 istifanın yaşandığı ve istikararlı bir şekilde yoluna devam eden AK Parti, özellikle büyükşehirlerde adaylarını ilk tanıtan parti olurken, CHP'nin aday belirleme süreci partide büyük krizlere neden oldu. İllet İttifakı gereğince İYİ Parti ile de iş birliği yapan CHP'nin adayları, hem ana muhalefette hem de yavru muhalefet İYİ Parti'de istifalara neden oldu. Söz konusu süreçte CHP'de yalnız 1 ayda 800 kişi istifa etti. 

CHP ve İYİ Parti'deki istifa sebeplerinin büyük bölümü, ana muhalefetin belediye başkan adaylarının teröre verdikleri destek oldu. Bilhassa Kadıköy Belediye Başkan adayı Şerdil Dara Odabaşı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in PKK'ya açık destek vermeleri, tartışmaların fitilini iyiden iyiye ateşledi. 

Cumhuriyet krizlere kör!

FETÖ'cülerin elinde iyiden iyiye terör destekçisi olan Cumhuriyet, yaşanan istifaların ardından tamamen Kemalistlerin yönetimine geçti. Ne var ki gazete, terör destekçisi tutumunu değiştirmedi!.. CHP ve İYİ Parti'de tartışmalara neden olan ve kriz çıkaran PKK sever adayları görmezden gelen Cumhuriyet, yalnızca CHP'nin aday belirleme sürecine odaklandı. 

İşte Cumhuriyet'in manşete taşıdığı haber:

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 15:31
  1. İzmir
  2. Cumhuriyet
  3. Cumhuriyet gazetesi
  4. Tunç Soyer
  5. Şerdil Dara Odabaşı
  6. PKK

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