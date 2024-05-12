Kemalist Nihat Genç bombaladı! ‘Ekrem insanları enayi yerine koyuyor’

Muhalif yazar Nihat Genç açtı ağzını yumdu gözünü. Mal varlığı beyanlarının açıklandığı hafta Sözcü TV'de Uğur Dündar, İmamoğlu’na neden mal beyanını 50 milyon dolar eksik verdiğini sormuştu. İmamoğlu da “O benim değil, şirketimin” demişti. Bu açıklaması Nihat Genç’i çıldırttı. Genç bu cevap üzerine, “Şirket senin değil mi? İnsanları bu kadar salak, enayi yerine koyuyor işte.” ifadelerini kullandı.