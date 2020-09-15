Kemalist mahalledeki 'Atatürk’ kavgasında son perde: "Biz kimsenin basın danışmanı değiliz"

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, ana muhalefet partisi CHP’yi fena karıştırdı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan köşe yazısında, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Mustafa Kemal’e ‘Atatürk’ dememeyi tercih ettiğini söylediğini yazdı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun “Atatürk” yerine “Gazi Mustafa Kemal demeyi tercih ettiği”ni yazan Sözcü yazarı Serpil Yılmaz, Kaftancıoğlu cephesinden gelen tepkiyle ilgili olarak “Bizi galiba basın danışmanı sanıyorlar.” dedi.

Serpil “CHP’li bir gazeteci ‘Canan Kaftancıoğlu için belki dili sürçmüştür ya da yazarsam zarar verir ben bunu yazmayayım, kendisine telefon açayım’ diyebilir. Buralara gidiyor gazetecilik. Gazetecinin soru sorması, gördüğü gerçekleri bütün çıplaklığıyla yansıtma sorumluluğu unutuldu...” ifadelerini kullandı.

Tepkilerin odağındaki Kaftancıoğlu, ise yaptığı zehir zemberek açıklamada “Varsın hiç bir üretimi olmayanlar, 83 milyonun ortak değerlerini yüzyıllarca sömüreceği miras sanan ve aslında Atatürk’ü anlamayı değil daima “kullanmayı” tercih eden birileri bundan rahatsızlık duysun.” ifadelerini kullandı.

"Biz kimsenin basın danışmanı değiliz"

Kemalist camiayı birbirine katan Sözcü yazarı, Akşam Postası'na konuştu. Kaftancıoğlu’nun yazısıyla ilgili tepkisine dikkat çeken cevap veren Yılmaz “Bizi galiba basın danışmanı sanıyorlar. CHP’li bir gazeteci ‘Canan Kaftancıoğlu için belki dili sürçmüştür ya da yazarsam zarar verir ben bunu yazmayayım, kendisine telefon açayım’ diyebilir. Biz kimsenin basın danışmanı değiliz. Buralara gidiyor gazetecilik. Gazetecinin soru sorması, gördüğü gerçekleri bütün çıplaklığıyla yansıtma sorumluluğu unutuldu..” dedi.