Kemalist İlahiyatçıların alçak bildirisine tepki yağıyor! ‘Şeriat İslam'dır

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İslam’a ve Müslümanlara karşı iflah olmaz bir kin besleyen seküler yobazlar ile onların güdümünde olan sözde ilahiyatçı artıkları, laikçi tabana şirin görünmek ve toplumun huzur iklimini hedef almak için bir fırsatı daha kaçırmadı. Din âlimi kisvesi altında yıllardır gençlerin zihnini bulandıran ve Kur’an-ı Kerim’den başörtüsüne, hadislerden Ezan-ı Muhammediye kadar Müslümanların manevi değerlerine nefret kusan Kemalistlerin gözde ilahiyatçıları yayınladıkları ortak bildiriyle, “Şeriat İslam değildir” diyecek kadar zıvanadan çıktı. “Şeriatın haricindeki hiç bir sistemde 6 yaşındaki bir kızla evlenemezsin” diyerek, Peygamber Efendimize pedofili iftirası atan agnostik alçak Diamond Tema’nın hezeyanları üzerine alelacele devreye giren 14 sözde ilahiyatçı, “İslam dini, inanç, ibadet ve ahlak esasları olarak şeriattan kesinlikle ayrıdır. Şeriat kurallarının güncel yaşamda insan onuruna yakışır bir karşılığı yoktur” ifadelerini içeren rezil bir bildiriyle imza attı.

Aralarında başörtüsünün Kur’an’da yer almadığını savunan Zafer Partili Prof. Dr. Şahin Filiz ile kendisini ‘Atatürkçü İlahiyatçı’ olarak ilan ederek haşa “Kur’an Allah kelamı değildir” deme cüreti gösteren Cemil Kılıç’ın yanı sıra Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Prof. Dr. İsrafil Balcı, Dr. Hatice Doğan, İlahiyatçı Hakkı Yılmaz, Dr. Hıdır Temel, İdris Şahin, Yaşar Koçer, Fikret Eroğlu, Halis Dinçer, Emine Yücel, Mehmet Göl ve Mustafa Sağer’in imzasını taşıyan skandal bildiri, provokasyonun bu kadarına pes dedirtti.

Şeriatın islâm olmadığını söyleyen açıkça inkarcıdır

İlahiyatçılar ve yazarlar, İslâm’a ait dinî, ahlâkî ve hukukî hükümler bütünü anlamında gelen “şeriat”ı İslam’dan ayrı gösterme küstahlığında bulunan rezil bildiriyi akit’e değerlendirdi.

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Halil Konakçı Hoca, “Kur’an’la, ayetle, ahkâmla sabit, şeriat eşittir İslam dinidir. Allah’ın emrettiği, Efendimizin bizlere tebliğ ettiği tüm emir ve yasakların tamamına şeriat denir. Bu şeriatın genel tanımıdır. Şeriatı inkar etmek, ‘şeriat İslam değildir’ demek, Kur’an’la sabit; açık inkardır. Bunu söyleyen inkarcıdır. Bu cümleyi kuran bir insan değil ilahiyatçı, Müslüman zümresinde bile değildir. Kaldı ki bu listedeki ismi geçenlerin hepsi felsefik kafalarla İslam’ı sorgulayan, imanı zedeleyen, İslam’ı çürütmeye çalışan derslerin hocalarıdır. Bu listedeki isimleri herhangi bir Müslümanın ciddiye almayı bırakın, muhatap dahi almamaları gerekir. Bu insanlar İslam karşıtı Ebu Cehil’den daha öndeki isimlerdir” dedi.

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İnanmayan bataklığına dönsün

Konakçı Hoca şöyle devam etti: “Müslümanlık teslimiyetten gelir. Allah’ın dinine, Peygamberin getirdiklerine teslim olmak farzdır. Efendimiz Aleyhisselamın Ayşe annemizle olan evliliği üzerine çıkarılan, bu hayatını irdeleme, sanki bir açığı, bir eksiği varmış şeklindeki tartışmalar kimsenin haddine değildir. En büyük Peygamberin ve ayetle temizliği sabit olan annemiz Hazreti Ayşe’nin medeni durumu ile ilgili bütün bilgiler, rivayetler elimizdedir. Öğrenmek isteyenler için tüm ehl-i sünnet hocalarımız bunu zaten detaylı bir şekilde izah etmiştir. Buradan gerekli bilgiyi alır. Beğenmeyen de ‘ben Muhammed’i sevmemişim’ deyip defolup kendi bataklığına döner. Biz bu listedeki hocaları her zaman İslam karşıtlığıyla tanıdık. Bunların ağzından çıkanlar ancak bağırsak gürültüsü niteliğindedir.”

Bunların yaptığı riyakarlık

Gazetemize rezil bildiriyi değerlendiren Araştırmacı Yazar İsmail Nacar ise “Sosyal medyada, ‘Şeriatın haricindeki hiç bir sistemde 6 yaşındaki bir kızla evlenemezsin’ diyen Salman Rüşdi taklitçisi youtuber Diamond Tema’nın hezeyanları gündem oldu. Tema’ya özenen 14 ilahiyatçı da alelacele devreye girerek, ‘İslam dini, inanç, ibadet ve ahlak esasları olarak şeriattan kesinlikle ayrıdır’ ifadelerini içeren bir bildiriyle Diamond Tema’ya destek oldu. Başta Mevlana Şibli’nin yazdığı Asr-ı Saadet Tarihi olmak üzere tüm sahih İslam kaynaklarında, Hz. Aişe’nin evlilik yaşının 17-18 olduğu tarihi belgelerle anlatıldığı halde, yeni Salman Rüşdi’lerin sahih olmayan rivayetlere sarılıp bildiri dağıtmaları ve bu bildirinin de mâlum gazetelerin manşetine taşınması gerçekten düşündürücüdür. Belli ki Gladio, yeni bir şeytan ayeti uydurarak 1993’leri yeniden devreye koymak istiyor. Bu malum gazete, 5 Haziran 1993 tarihinde benim demecimi ‘Aziz Nesin’e Ölüm Fermanı’ başlığıyla vermiş, 2 Temmuz 1993 tarihindeki ‘Sivas Olayları’nın faturasını Müslümanlara çıkarmayı becermişti. Kendilerini uyarıyorum: Devir değişti; altında kalırsınız” ifadelerini kullandı.

Amaçları islâm karşıtlığı

Din Bir Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir de şunları söyledi: “Bunların amacı İslam karşıtlığı olduğu için Kur’an’ın bir anayasa olduğunu, bir yaşam biçimi olduğunu, hayatın bütün alanını kapsadığını gizlemek istiyorlar. Ait oldukları kapitalist sisteme hizmet için İslam ve şeriat karşıtlığı yapıyorlar. Bunlar bu mücadeleyi her daim vereceklerdir. Kendine ilahiyatçı diyen herkes aslında şeriatın İslam olduğunu bilir. Ama bunlar özellikle İslam’a saldırarak bir prim elde etmeye çalışıyorlar. Bunların amacı Kur’an’ın hükümlerini bozmak, son seçimde belli bir ivme kazanmaya çalışan bir partinin ve ideolojisinin yanında durarak, kendilerini göstermektir. Bu yapılan esasında riyakarlıktır. Her dönemde kendilerini belli bir renkte, belirli bir gücün yanında tutan gruplar çıkmıştır. Onlar kim daha güçlüyse onların yanında olurlar. Fakat mümin ve Müslüman Kur’an’ın yanında ve Kur’an’ın yolunda olmalıdır.”