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Gündem Kemalist cahillere ‘Atatürkçü’ İlahiyatçı, yazar Cemil Kılıç’tan ‘Nas’ dersi: Ücretsiz…
Gündem

Kemalist cahillere ‘Atatürkçü’ İlahiyatçı, yazar Cemil Kılıç’tan ‘Nas’ dersi: Ücretsiz…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün faiz meselesiyle ilgili "Nas ortada dururken sana, bana ne oluyor?" sözlerini yanlış anlayan ‘candaş ve fondaş’ medya başta olmak üzere tüm kemalistler “dini referans” zannederek hükümeti hedef aldılar. Türkiye’nin ‘kemalist cahillerine’ cevap ise ‘Atatürkçü’ İlahiyatçı, yazar Cemil Kılıçtan geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 17:03:00 - 2021-11-18 19:34:51
Kemalist cahillere ‘Atatürkçü’ İlahiyatçı, yazar Cemil Kılıç’tan ‘Nas’ dersi: Ücretsiz…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin son TBMM Grup Toplantısı'nda ekonomiye ve faize ilişkin dikkat çeken sözler dile getirmişti. Faiz ve enflasyona yönelik açıklama yapan Erdoğan "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Şunu bilmemiz lazım, bu konuda nas ortada. Nas ortada olduğuna göre sana, bana ne oluyor?" ifadelerini kullanmıştı. Kemalist medya dahil birçok ‘cahil Atatürkçü’ açıklamayı çarpıtarak Müslümanları hedef almayı tercih etti. 

Kemalistlere cevap ‘Atatürkçü’ Cemil Kılıç’tan geldi

"Nas ortada dururken sana, bana ne oluyor?" sözleri üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan “cahil kemalistlere” yanıt ‘Atatürkçü’ İlahiyatçı, yazar Cemil Kılıç’tan geldi. Kemalistleri eleştiren Cemil Kılıç, “Seküler kesim dinsel terminolojiden ne kadar da habersiz. Faiz konusunda nass var denildi, onlar nass deyince NAS Suresi sanıyorlar. Nas Suresi'nde faizden bahsedilmez. Nas başka nass başka. Nass, ayet demek, dogma demek, ilahi kural demek. Ücretsiz danışmanlık verebilirim.” şeklinde paylaşımda bulundu. 

 

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