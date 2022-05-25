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Siyaset Kemal'in DHKP-C sevdalısı kardeşinin cezası kesildi
Siyaset

Kemal'in DHKP-C sevdalısı kardeşinin cezası kesildi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kardeşim" dediği DHKP-C sevdalısı Nuriye Gülmen 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 16:53:00 - 2022-05-25 16:55:51
Kemal'in DHKP-C sevdalısı kardeşinin cezası kesildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kardeşim" dediği Nuriye Gülmen ile Yasemin Karadağ 10’ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

5 Ağustos 2020 tarihinden bu yana tutuklu bulunan Gülmen ve Karadağ’ın karar duruşması yapıldı.

Nuriye Gülmen ve Yasemin Karadağ’ın yargılandığı davanın karar duruşması Çağlayan Adliyesi'nde görüldü.

Terör örgütü DHKP-C'nin üs olarak kullandığı İdil Kültür Merkezi’ne düzenlenen baskında gözaltına alınan Gülmen tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

İstanbul 28’nci Ağır Ceza Mahkemesindeki yedinci ve karar duruşmasında Nuriye Gülmen ile Yasemin Karadağ da hazır bulundu. Son duruşmada savcının verdiği mütalaada, Gülmen ve Karadağ’ın "DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi istenmişti.

Nuriye Gülmen ve Yasemin Karadağ, DHKP-C'ye üye olma suçundan 10’ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kılıçdaroğlu "kardeşim" demişti

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DHKP-C baskınında yakayı ele veren Nuriye Gülmen hakkında açlık grevi yaptığı dönemde "kardeşim" ifadesini kullanmıştı.

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