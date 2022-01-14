Terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP bünyesinde faaliyet yürüten sözde milletvekili Semra Güzel’in, terörist sözlüsü Volkan Bora ile çekildiği fotoğraflar gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Ellerinde silahlarla çekilen fotoğraflar Türkiye’yi ayağa kaldırırken, HDP ile yaptıkları ittifakın bozulmasından endişelenen sözde milliyetçi muhalifler ağızlarını açamadı. Konuya dair yorum yapmayı deneyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir milletvekilinin terörist ile sevgili olmasında bile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı suçlayarak çürümüş zihniyetinin ulaştığı içler acısı durumu gözler önüne serdi.

Konuyu bugünkü köşe yazısına taşıyan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “Kemal’i de, Meral’i de, Mithat’ı da suçüstü oldular!” ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu’nun yazısı şu şekilde:

Her konuda görüş açıklayan.

Yetinmeyip, Merkez Bankası’nı basan.

TÜİK’i basan. Milli Eğitim Bakanlığı’nı basan Kemal Kılıçdaroğlu..

Millet İttifakı’nın gayri resmi ortağıyla ilişkisi bozulmasın diye, 5 gün sustu..

İyi Parti’nin ülkücü (!) milletvekilleri sustu.. Asena diye kendisini tanıtan Meral sustu..

Ahmet Davutoğlu sustu..

Ali Babacan sustu..

HDP eşbaşkanı sustu..

Ve dün, sorulara artık direnemeyeceklerini anlayıp..

CHP genel başkanı ile HDP eşbaşkanı, mecburen açıklama yapmak zorunda kaldılar..

Fotoğrafta ne vardı?

Elinde keleş, arkasında birden fazla keleş ile bir terörist..

Ve yanında, Semra Güzel..

Ve bir bilgi daha..

Elinde keleş olan terörist, üç güvenlik görevlimizin şehid edilmesinde aktif rol oynamış..

Soru şu:

O fotoğraflar, güvenlik güçlerimizin şehid edilmesinden sonra mı çekildi?

Yoksa önce mi?

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