Kemal’den sonra bir diktatör daha doğdu! Meral Akşener'den partililere tehdit

İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı, başladı. Burada konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener diktatörleri aratmadı.

Tehditler savuran Akşener, partilileri hedef aldı.

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin terör tutuklusu eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile kahvaltıya yeşil ışık yakan Akşener "Bugün hesaplaşıyoruz, bugün hesap veriyoruz ve hesap soracağım. Bu partide şımarıklık bitmiştir. Saygısızlık bitmiştir. Herkes haddini bilecek." sözleriyle partilileri hedef aldı.

"Bir diktatör daha doğdu"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na özenen Akşener için "bir diktatör daha doğdu" yorumları yapıldı.