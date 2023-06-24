  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Doları olan biter' demişti! Necmettin Batırel'in son sözleri olay: Dolar kuru 30 lira...

Millet ittifakı bitmiştir! Akşener’den bomba ‘kiralık vekil’ ve CHP itirafı

Yenge itiraf etti! FETÖ'cü Güven'in yengesinde de Bylock çıkmıştı

Hipertansiyona karşı öneri, yeni uyarılar sıralandı: Sinsice uzun sürebilir! Bayram yoğunluğu, tedirginliği başladı

1 ay önce yola çıktı! Bu çılgın turistin yaptığını herkes yapamaz

Avukatlar Baro’ya isyan etti! LGBT dayatmasını bırakın insanlığı savunun

Tedirgin olmakta haklısınız! 8 Nisan 2024 tarihinde görülecek...'70-80 dakika sürebilir' denilerek uyarılar başladı

Darbeci Wagner’den yeni mesaj! 'Ya buraya gelecekler ya da...'

Rusya’da Wagner darbesi ile ilgili Vatan Partisi'nden çağrı geldi

Ticaret Bakanı Bolat rakamlarla açıkladı! İhracatta tarihi rekor
Gündem Kemal’den sonra bir diktatör daha doğdu! Meral Akşener'den partililere tehdit
Gündem

Kemal’den sonra bir diktatör daha doğdu! Meral Akşener'den partililere tehdit

Yeniakit Publisher
2023-06-24 14:22:00 -
Kemal’den sonra bir diktatör daha doğdu! Meral Akşener'den partililere tehdit

Partisinin 3. Olağan Kurultayı'nda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partilileri tehdit etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na özenen Akşener için "bir diktatör daha doğdu" yorumları yapıldı.

İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı, başladı. Burada konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener diktatörleri aratmadı.

Tehditler savuran Akşener, partilileri hedef aldı.

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin terör tutuklusu eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile kahvaltıya yeşil ışık yakan Akşener "Bugün hesaplaşıyoruz, bugün hesap veriyoruz ve hesap soracağım. Bu partide şımarıklık bitmiştir. Saygısızlık bitmiştir. Herkes haddini bilecek." sözleriyle partilileri hedef aldı.

"Bir diktatör daha doğdu"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na özenen Akşener için "bir diktatör daha doğdu" yorumları yapıldı.

Mustafa Boydak İstanbul'da yakalandı
Mustafa Boydak İstanbul'da yakalandı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mustafa Boydak İstanbul'da yakalandı

Wagner ne kadar maaş alıyor?
Wagner ne kadar maaş alıyor?

Dünya

Wagner ne kadar maaş alıyor?

İran, Halep’te savaşa hazırlanıyor
İran, Halep’te savaşa hazırlanıyor

Dünya

İran, Halep’te savaşa hazırlanıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23