Kara Kuvvetleri Komutanlığından korgeneral Kemal Yeni orgeneralliğe terfi ettirildi. Peki, Kemal Yeni kimdir?

12 Mart 1963 tarihinde Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Evcili köyünde doğdu.

1985'te Kara Harp Okulundan topçu teğmen rütbesiyle mezun oldu. Topçu ve Füze Okulundaki sınıf eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli topçu ve hava savunma birliklerinde takım ve batarya komutanlığı yaptı. 1997'de Kara Harp Akademisine girdi ve kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. Sonrasında eğitim birliklerinde ve şube müdürlüklerinde çalıştı. NATO liderliğinde Bosna-Hersek'e giden Bosna-Hersek Türk Görev Kuvvetinde görev yaptı.

2000-2003 yılları arasında Napoli'de bulunan AFSOUTH karargâhında özellikle Barış İçin Ortaklık tatbikat planlamacısı olarak görev yapmıştır. 2003-2005 arası 1. Mekanize Piyade Taburu komutanlığı yapmıştır.

2005'te topçu kurmay albay rütbesine terfi etmiştir. Bu rütbede ATASE Plan ve Koordinasyon şube müdürlüğü, Tatvan'da 10. Motorize Piyade Tugayı kurmay başkanlığı ve komutan yardımcılığı ve Genelkurmay Strateji Daire Başkanlığı Millî Strateji şube müdürlüğü yapmıştır.

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2011'de tuğgeneral rütbesine terfi etti.2011-2015 arası 58. Topçu Tugayı komutanlığı yaptı.

2015'te tümgeneral rütbesine terfi etti. 2015-2016 arası Genelkurmay Lojistik daire başkanlığı görevinde bulundu.

2016-2017 arası Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 1. yardımcılığı, 2017-2018 arası Genelkurmay Harekât başkanlığı yaptı.

2018'de korgeneral rütbesine terfi etti. 2018-2021 arası 3. Kolordu komutanlığı görevinde bulunduktan sonra 24 Ağustos 2021'de 1. Ordu Komutanı oldu. 18 Ağustos 2022'de Ege Ordusu Komutanlığına atandı. 2023'te orgeneral rütbesine terfi etti.