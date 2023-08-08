Kemal Sunal'ı tek kalemde silen CHP’li başkan... Kariyer karnesi zayıf çıktı

“CHP kariyer yapma yeri değil” diyerek, değişim isteyenleri eleştiren CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin, 2013 yılında temelini attığı İçerenköy’deki Kültür Merkezi 10 yıldır bitirilemedi. Son olarak haziran ayı başında hizmete açılacağı belirtilen Kültür Merkezi için mobilya alımı ihalesi dahi, 12 Temmuz 2023 tarihinde yapıldı. Yapımı adeta yılan hikayesine dönen Merkezin, 2024 belediye seçimlerinden önce hizmete açıldı.

Mobilya alım ihalesinin sonucu henüz açıklanmadı. Şartnameye göre, gerekli olan mobilyaların teslimi ve montajının tamamlanması için yükleniciye 3 aylık bir süre tanınmış durumda. Sözleşme bugün imzalanmış olsa bile montajının tamamlanması kasım ayı sonunu bulacak.

"KEMAL SUNAL" KARİYERİNİ BİTİRDİ

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “İçereköy Kapalı Pazar Alanı ve Belediye Hizmet Tesisleri Yapım İşi” adı altında, mayıs 2013’te söz konusu yerin temelini attı. Temelin atılmasından 2 ay sonra Başkan İlgezdi yaptığı bir açıklamada, söz konusu kültür merkezine Kemal Sunal’ın adının verileceğini duyurdu. İlgezdi, basına yansıyan açıklamasında özetle şöyle demişti:

“Kemal Sunal’ın adının yaşaması gerekiyor. Toplumun kabul ettiği, çok değerli bir sanatçı… Genç yaşta da kaybettik maalesef. Anısını yaşatmak için merkezimize Kemal Sunal Kültür Merkezi adını verdik.”

Gerekli olan plan değişiklikleri yapılmadan başlanılan inşaat çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından durduruldu. Plan değişikliği yapıldıktan sonra Ataşehir Belediyesi 2018 yılında “Kemal Sunal Kültür Merkezi Tamamlanması İnşaatı İşi” adı altında 2018 yılında ikinci bir ihale açtı. Ancak ihaleye teklif veren çıkmayınca ihale iptal edildi. 18 Nisan 2019 tarihinde üçüncü ihale için onay alındı.

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BAĞIŞÇI

Ataşehir Belediyesi, kendi olanaklarıyla Kültür Merkezi’ni tamamlayamayınca, bağışçı Mehmet İnal Aydınoğlu ile mayıs 2019’da protokol imzaladı. Bağışçı, Kültür Merkezi’ne “İnal Aydınoğlu” isminin verilmesini şartını koydu. İlgezdi, şartlı bağışla ilgili olarak Belediye Meclisi’nden 9 Mayıs 2019 tarihinde karar çıkarttı. Böylelikle, 6 yıl “Kemal Sunal Kültür Merkezi” olarak sunulan proje, İlgezdi’nin bir imzasıyla “İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’ne” dönüştürüldü.

Şartlı bağışın kabul edilmesinden sonra, 3 Şubat 2020 tarihinde yapılan inşaat ihalesi 48 milyon 400 bin TL’ye imzalandı. İhale şartnamesine göre inşaat 11 Şubat 2022 tarihinde tamamlanması gerekiyordu. Ancak teklif geçersiz sayılınca ihale iptal edildi. 18 Mart 2020 tarihinde düzenlenen yeni ihale de, ihaleye yapılan itiraz nedeniyle iptal edildi. 25 Temmuz 2022 tarihinde açılan ihale de, ihaleye verilen bütün tekliflerin ödeneğin çok üzerinde olması nedeniyle, 26 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen ihale ise teklif veren çıkmaması nedeniyle iptal edildi.

Son yapım ihalesi 2 Kasım 2022 tarihinde düzenlendi. İhaleyi tek teklif sunan, merkezi Ankara’da bulunan STA Turizm İnşaat Ve Dış Tic. Ltd. Şirketi 73 milyon 195 bin TL’ye aldı. Son ihale şartnamesine göre inşaat 18 Temmuz 2023 tarihinde tamamlanmış olması gerekiyordu.

Kaynak: ODATV