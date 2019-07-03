0553 313 94 23

Kemal Sunal ölüm yıldönümü | Kemal Sunal kimdir, nereli, oynadığı filmler

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal, bugün aramızdan ayrılışının 19. yılında anılıyor. Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'ın vefatının 19. yılında, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene sanatçının ailesinin yanı sıra sevenleri ve basın mensupları da katıldı. Kemal Sunal'ın kabri başında düzenlenen anma töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Eşi Gül Sunal, yaptığı açıklamada, Kemal Sunal'ın vefatının ardından 19 yılın zor geçtiğini söyledi. Sayısız filmiyle gönüllerde taht kuran usta sanatçımız ile ilgili tüm merak edilenleri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

03 Temmuz 2019 Çarşamba 23:51
Kemal Sunal ölüm yıldönümü | Kemal Sunal kimdir, nereli, oynadığı filmler

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal, bugün aramızdan ayrılışının 19. yılında anılıyor. Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'ın vefatının 19. yılında, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene sanatçının ailesinin yanı sıra sevenleri ve basın mensupları da katıldı. Kemal Sunal'ın kabri başında düzenlenen anma töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Eşi Gül Sunal, yaptığı açıklamada, Kemal Sunal'ın vefatının ardından 19 yılın zor geçtiğini söyledi. Sayısız filmiyle gönüllerde taht kuran usta sanatçımız ile ilgili tüm merak edilenleri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

Kemal Sunal kimdir?

Tiyatro ile sanat hayatına başlayan sanatçı, Ertem Eğilmez'in kendisini fark etmesiyle sinema filmlerine yönelmiştir. 1972 yılında Tatlı Dillim filminde rol alarak sinemaya ilk adımını atmıştır.

Kaç yılında vefat etti?

Yüksek lisansını "TV ve sinemada Kemal Sunal güldürüsü" isimli tezi ile yapmıştır. 82 filmde rol almış sanatçının son filmi 1999 yılında vizyona giren Propaganda'dır. 3 Temmuz 2000 tarihinde, Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği uçakta, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiştir. Sanatçı, "Gülen adam" lakabıyla anılmaktadır.

Okul hayatı

İstanbul Küçükpazar semtinde Malatyalı bir ailenin çocuğu olarak doğan oyuncunun babası Migros'tan emekli Mustafa Sunal, annesi Saime Sunal'dır. Ailenin büyük çocuğu olan Kemal Sunal'ın, Cemil ve Cengiz isminde iki kardeşi vardır. İlkokulu Mimar Sinan İlkokulu'nda okuyup, Vefa Lisesi'nden mezun olmuştur. Liseyi 11 yılda tamamlayan sanatçı, "bu benim tembelliğimden, salaklığımdan ileri gelen bir şey değildi. 15-20 kişilik bir grubumuz vardı. Beraber geçiyorduk, beraber kalıyorduk. Anlaşmış bir gruptu. Bir nevi haylazlıktı tabii… "sözleriyle açıklamıştır. Yüksek tahsiline Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümünde başlasa da, bu bölüme devam edememiştir.

12 Eylül döneminde yarım bıraktığı üniversiteyi, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun olarak 1995 yılında bitirmiş ve ardından yüksek lisans yapmıştır. Yüksek Lisansını "TV ve sinemada Kemal Sunal güldürüsü" isimli teziyle yapmıştır.

Evliliği

Devekuşu kabare tiyatrosundayken, 1972-1973 tarihindeki Ankara turnesi sırasında sonradan eşi olacak Gül Sunal ile tanışmış, 1975 Nisan ayında Beyoğlu evlendirme dairesinde evlenmişlerdir. Bu evlilikten Ali ve Ezo isimli iki çocukları olmuştur.

Filmlerdeki rollerinden çok farklı

Sanatçı kendi profilinin, oynadığı karakterlere göre farklı olduğunu şu sözlerle belirtmektedir; "Ben özel hayatımda çok az konuşan, çok soğuk bir adamım" "aynı zamanda iş ve ev yaşamında titizim" sözleriyle dile getirmiştir. Eşi tarafından yazılan anı kitabında, ev halkına sanatçı olduğunun ağırlığını hiç hissettirmemiş, eşinin tanımına göre "aile babası" profilini hiçbir zaman bozmamıştır. Akşam yemeklerine daima vaktinde yetişen, aile ilişkilerine önem veren ve bu düsturda çocukları ile çok iyi arkadaş olan, iş, aile ve komşuluk ilişkilerinde daima sohbeti aranan, herkes tarafından sevilen sanatçı; filmlerinin aksine, çok fazla gülmeyen ve sululuktan hoşlanmayan bir yapıya sahiptir.

Hangi filmlerde oynadı? İşte en sevilen bazı filmleri

Kemal Sunal 82 filmde rol almıştır. Bunlardan bazıları...

Köyden İndim Şehire
Meraklı Köfteci
Tosun Paşa
Sahte Kabadayı
Hababam Sınıfı
İbo ile Güllüşah
Çöpçüler Kralı
İyi Aile Çocuğu
Kapıcılar Kralı
Sakar Şakir
Yüz Numaralı Adam
Korkusuz Korkak
Dokunmayın Şabanıma
Şark Bülbülü
Zübük
Yedi Bela Hüsnü
Doktor Civnım
Üç Kağıtçı
Davaro
Tokatçı
Kılıbık
Orta Direk Şaban
Atla Gel Şaban
Kiracı

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 23:51
  1. Tokat
  2. Malatya
  3. İstanbul
  4. Ankara
  5. Kemal Sunal
  6. kemal sunal filmleri
  7. kemal sunal ölüm
  8. kemal sunal ölüm yıldönümü
  9. kemal sunal kimdir
  10. kemal sunal hayatı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'tan İran'a yeni tehdit
    1. Trump'tan İran'a yeni tehdit
    2. Kaçış sendromu hastalığı belirtileri..
    3. İsrail askerleri Kudüs'te 2..
    4. Bugün hava nasıl olacak? 4 Temmuz 2019..
    5. Trump’tan İran’a: “Tehditlerinize..
    6. ABD, Orta Doğu barış planı için yeni..
    7. GÜNDEM ÖZETİ / 4 Temmuz 2019
    8. MTV ödemesi nasıl yapılır? Motorlu..
    9. Dışişleri Bakanlığı: "ABD dahil birçok..
    10. Yemenli gazeteciler SABA'nın Aden..
    11. Yemen'de kolera tehdidi: 63 kişi öldü!
    12. Kemal Sunal ölüm yıldönümü | Kemal..
    13. Erol Evgin'den 50. yıl konseri
    14. BAE, Yemen'deki bazı askerlerini geri..
    15. 15 Temmuz resmi tatil olacak mı?
    16. TRT "Geleceğin İletişimcilerini"..
    17. Balkan Şampiyonu olan Türkiye kupasını..
    18. İlim Yayma Ödülleri Akademik Tanıtım..
    19. "İmanım tehlikede altında" dedi,..
    20. Askerlik yeri nasıl öğrenilir?..
    21. "Rusya ve Amerika'nın düşmanlığı yalan"
    22. Tenis: Wimbledon
    23. Süper Kupa finali ne zaman oynanacak?..
    24. M. Kemal'i bir balet oynamış
    25. UMH uluslararası topluma..
    26. Aydın’da trafik kazası: 2 ölü 3 yaralı
    27. DAEŞ Sri Lanka'ya büyük darbe vurdu!..
    28. Atletizm: 20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası
    29. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri..
    30. Tacikistan'daki Rus askeri üssünde..
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    500 bin dolar ve valiz dolusu evrağı çalınan İmamoğlu’na can alıcı soru: Neden şikayetçi olmadınız?
    500 bin dolar ve valiz dolusu evrağı çalınan İmamoğlu’na can alıcı soru: Neden şikayetçi olmadınız?

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    Milyonlarca kişi bekliyordu! Zam oranları belli oldu!
    Milyonlarca kişi bekliyordu! Zam oranları belli oldu!