Kemal Sunal ölüm yıldönümü | Kemal Sunal kimdir, nereli, oynadığı filmler

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal, bugün aramızdan ayrılışının 19. yılında anılıyor. Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'ın vefatının 19. yılında, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene sanatçının ailesinin yanı sıra sevenleri ve basın mensupları da katıldı. Kemal Sunal'ın kabri başında düzenlenen anma töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Eşi Gül Sunal, yaptığı açıklamada, Kemal Sunal'ın vefatının ardından 19 yılın zor geçtiğini söyledi. Sayısız filmiyle gönüllerde taht kuran usta sanatçımız ile ilgili tüm merak edilenleri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

Tiyatro ile sanat hayatına başlayan sanatçı, Ertem Eğilmez'in kendisini fark etmesiyle sinema filmlerine yönelmiştir. 1972 yılında Tatlı Dillim filminde rol alarak sinemaya ilk adımını atmıştır.

Kaç yılında vefat etti?

Yüksek lisansını "TV ve sinemada Kemal Sunal güldürüsü" isimli tezi ile yapmıştır. 82 filmde rol almış sanatçının son filmi 1999 yılında vizyona giren Propaganda'dır. 3 Temmuz 2000 tarihinde, Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği uçakta, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiştir. Sanatçı, "Gülen adam" lakabıyla anılmaktadır.

Okul hayatı

İstanbul Küçükpazar semtinde Malatyalı bir ailenin çocuğu olarak doğan oyuncunun babası Migros'tan emekli Mustafa Sunal, annesi Saime Sunal'dır. Ailenin büyük çocuğu olan Kemal Sunal'ın, Cemil ve Cengiz isminde iki kardeşi vardır. İlkokulu Mimar Sinan İlkokulu'nda okuyup, Vefa Lisesi'nden mezun olmuştur. Liseyi 11 yılda tamamlayan sanatçı, "bu benim tembelliğimden, salaklığımdan ileri gelen bir şey değildi. 15-20 kişilik bir grubumuz vardı. Beraber geçiyorduk, beraber kalıyorduk. Anlaşmış bir gruptu. Bir nevi haylazlıktı tabii… "sözleriyle açıklamıştır. Yüksek tahsiline Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümünde başlasa da, bu bölüme devam edememiştir.

12 Eylül döneminde yarım bıraktığı üniversiteyi, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun olarak 1995 yılında bitirmiş ve ardından yüksek lisans yapmıştır. Yüksek Lisansını "TV ve sinemada Kemal Sunal güldürüsü" isimli teziyle yapmıştır.

Evliliği

Devekuşu kabare tiyatrosundayken, 1972-1973 tarihindeki Ankara turnesi sırasında sonradan eşi olacak Gül Sunal ile tanışmış, 1975 Nisan ayında Beyoğlu evlendirme dairesinde evlenmişlerdir. Bu evlilikten Ali ve Ezo isimli iki çocukları olmuştur.

Filmlerdeki rollerinden çok farklı

Sanatçı kendi profilinin, oynadığı karakterlere göre farklı olduğunu şu sözlerle belirtmektedir; "Ben özel hayatımda çok az konuşan, çok soğuk bir adamım" "aynı zamanda iş ve ev yaşamında titizim" sözleriyle dile getirmiştir. Eşi tarafından yazılan anı kitabında, ev halkına sanatçı olduğunun ağırlığını hiç hissettirmemiş, eşinin tanımına göre "aile babası" profilini hiçbir zaman bozmamıştır. Akşam yemeklerine daima vaktinde yetişen, aile ilişkilerine önem veren ve bu düsturda çocukları ile çok iyi arkadaş olan, iş, aile ve komşuluk ilişkilerinde daima sohbeti aranan, herkes tarafından sevilen sanatçı; filmlerinin aksine, çok fazla gülmeyen ve sululuktan hoşlanmayan bir yapıya sahiptir.

Hangi filmlerde oynadı? İşte en sevilen bazı filmleri

Kemal Sunal 82 filmde rol almıştır. Bunlardan bazıları...

Köyden İndim Şehire

Meraklı Köfteci

Tosun Paşa

Sahte Kabadayı

Hababam Sınıfı

İbo ile Güllüşah

Çöpçüler Kralı

İyi Aile Çocuğu

Kapıcılar Kralı

Sakar Şakir

Yüz Numaralı Adam

Korkusuz Korkak

Dokunmayın Şabanıma

Şark Bülbülü

Zübük

Yedi Bela Hüsnü

Doktor Civnım

Üç Kağıtçı

Davaro

Tokatçı

Kılıbık

Orta Direk Şaban

Atla Gel Şaban

Kiracı