Kemal Özer'den şifreli çarpıcı mesaj: Siz ne dediğimi anladınız
Gazeteci Yazar Kemal Özer, kişisel Youtube kanalında şifreli konuştu ve "Siz ne dediğimi anlıyorsunuz" diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
yeniakit.com.tr
Gazeteci Yazar Kemal Özer, kişisel Youtube kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Sapkınlıkla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Kemal Özer, şifreli konuşarak, "Onlar gibi düşünmediğimiz için sosyal mecralardaki hesaplarımız kapatılıyor, engelleniyor, sınırlamalar getiriliyor. Sadece 4 harften oluşan tanımlarını kullandığımız için. Şimdi kullanmayacağım. Yeniden engel olacaklar. Siz ne dediğimi anlıyorsunuz." ifadelerinde bulundu.
Rusya'nın şeytanilere meydan okuduğuna da değinen Özer, sapkınların tüm örgütlerini kapattığını dile getirdi.
Ülkemizdeki faaliyetlere ve propagandalara da değinen Kemal Özer, gerçekleştirilen operasyonların perde arkasını anlattı.