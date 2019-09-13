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Kemal Özdeş: “Maç sonuna kadar skor yakalamaya çalışan takım vardı”

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, oyuncu grubunun Galatasaray karşısında oynadığı oyunun gelecek haftalar için umut verici olduğunu ifade ederek, sahada maçın sonuna kadar skoru yakalamaya çalışan bir takım olduğunu söyledi.

13 Eylül 2019 Cuma 23:53
Kemal Özdeş: “Maç sonuna kadar skor yakalamaya çalışan takım vardı”

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, oyuncu grubunun Galatasaray karşısında oynadığı oyunun gelecek haftalar için umut verici olduğunu ifade ederek, sahada maçın sonuna kadar skoru yakalamaya çalışan bir takım olduğunu söyledi.


Süper Lig’in 4. haftasında Kasımpaşa deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 1-0’lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özdeş, Galatasaray’a karşı mağlup oldukları için üzgün olduklarını ifade ederek, “Galatasaray’ın baskılı başlayacağı bir oyunda daha iyi başlayan taraf bizdik. Galatasaray’ın merkez oyununu kapatmaya çalıştık. İlk 15 dakika bu bölümde başarılı olduk. Kazandığımız toplarla Galatasaray’ı geniş alanda yakaladık. Acele etmesek birkaç tane sonuç alabileceğimiz pozisyonumuz vardı. 15’ten sora Galatasaray dengeyi oturttu. Bugün Galatasaray bilhassa ilk yarı önde yerleşti. Aut atışı sonrasında doğru pozisyon alamamamızdan oluşan pozisyonla savunma oyuncumuza çarparak 1-0 geriye düştük” şeklinde konuştu.



“Oyun standardı gelecek haftalar için umut verici”


Deneyimli çalıştırıcı, takımının oynadığı oyundan genel olarak memnun olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:


“İkinci yarı yemeden gol atmak önceliğimizdi. İlk yarıya oranla daha fazla topa sahip olduk. Net fırsatlar üretmesek de 80’e kadar topa sahip olarak Galatasaray yarı alanına yerleştik. 80’den oyunun sonuna kadar çabuk hücum etme isteği, pas oyunundan bizi uzaklaştırdı ve etkili olamadık. Oyunun bütününde takımım oldukça disiplinli ve iştahlı oyun oynadı. Takımım puan alabilecek oyun oynadı. Bu bir süreç. Geçtiğimiz haftalar ve bu maç sonuna kadar skor yakalamaya çalışan takım vardı. Önümüzdeki hafta kazanmamız gerekiyor. Oyun standardı gelecek haftalar için umut verici. Daha nitelikli takımım olacak.”

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 23:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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