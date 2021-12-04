Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK şovunu CHP'li Tanju Özcan ifşa etti!

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CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK binası önünde yaptığı şovu patlattı.

Kılıçdaroğlu TÜİK binasını bastı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kasım ayı enflasyonu aylık yüzde 3,51, yıllık yüzde 21,31 arttı. Verilerin açıklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yanına topladığı heyeti ile birlikte devlet kurumunu adeta basmaya gitti. Siyasetin ve devletin kaidesinden habersiz bir şekilde, TÜİK binasına giriş yapmak isteyen CHP Lideri randevusuz olduğu için içeri alınmadı.

Devlet kurumu üzerinden siyasi rant sağlamaya çalışan Kılıçdaroğlu, TÜİK binası önünde açıklama yaparak basın mensuplarının önünde şov yaptı.

CHP'li Tanju Özcan, şovu ifşa etti

Kılıçdaroğlu’nun TÜİK binasına zorbavari bir şekilde yapmak istediği giriş engellenirken CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın paylaşımı yapılan şovu ifşa etti.

CHP’li Özcan, sosyal medya hesabından 2 hafta önce TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer’i ziyaret ettiğini belirterek, Dinçer'in kendisine yaptığı açıklamayı paylaştı.

Özcan, paylaşımında, "2 hafta önce TÜİK başkanını Bolu ile ile ilgili bir konu için ziyaret etmiştim. O ziyarette kendisi bana 'genel merkez yetkililerinin kendisini hiç ziyaret etmemesinden yakınmış hatta davet ederlerse genel merkeze gelirim' demişti." ifadelerini kullandı.

Partisinin TÜİK binasına girişinin kasıtlı olarak engellendiğini iddia eden Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı şov, saatler sonra, henüz iki hafta önce ziyaret gerçekleştirdiğini söyleyen kendi belediye başkanı tarafından ifşa oldu.