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Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "müfettiş" yalanını İçişleri Bakanlığının açıklaması ortaya çıkardı

Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar Gazetesi'nde kalem oynatan Akif Beki, bugünkü köşe yazısında, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'li belediyelere sürekli müfettiş görevlendirildiğini belirttiği ve bazı iddialarla ilgili AK Partili Bursa Büyükşehir Belediyesine soruşturma açılıp açılmayacağının merak edildiğini" aktardı. Olaya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Bahse konu iddialara ilişkin olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı ile 14 Nisan 2020'de yani iki ay önce soruşturma açılmıştır" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 16:11:00 -
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "müfettiş" yalanını İçişleri Bakanlığının açıklaması ortaya çıkardı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, belediyelerle ilgili herhangi bir ihbar, başvuru ve şikayet olması durumunda, belediyenin siyasi parti aidiyetine bakılmaksızın gerekli inceleme, araştırma ve soruşturmanın yapıldığını bildirdi.

Yalanı Davutoğlu'nun yazarı aktardı

Çataklı, yazılı açıklamasında, bugün bir köşe yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'li belediyelere sürekli müfettiş görevlendirildiğini belirttiği ve bazı iddialarla ilgili AK Partili Bursa Büyükşehir Belediyesine soruşturma açılıp açılmayacağının merak edildiğini aktardı.

Soruşturma 2 ay önce başladı

Çataklı, "Bahse konu iddialara ilişkin olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı ile 14 Nisan 2020'de yani iki ay önce soruşturma açılmıştır. Mülkiye müfettişi soruşturmasını halen sürdürmektedir. Belediyelerle ilgili herhangi bir ihbar, başvuru ve şikayet olması durumunda, belediyenin siyasi parti aidiyetine bakılmaksızın gerekli inceleme, araştırma ve soruşturmalar yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

 

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