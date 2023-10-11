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Gündem Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken Özgür Özel Üsküdar’ı il yaptı
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken Özgür Özel Üsküdar’ı il yaptı

Yeniakit Publisher
2023-10-11 22:49:00 -
Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken Özgür Özel Üsküdar’ı il yaptı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikerek CHP Genel Başkan adayı olan Özgür Özel, Amasya'da partililerle buluştuğu toplantıda İstanbul’un ilçesi Üsküdar’ı il yaptı. Yanındakilerin de uyarmasıyla dilinin sürçtüğünü fark eden Özgür Özel, durumu düzeltti.

CHP Amasya İl Başkanlığına gerçekleştirdiği ziyaretin basına açık bölümündeki konuşmasında CHP Üsküdar İlçe Başkanlığı yaptığını belirttiği İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş’ı işaret eden Özgür Özel, “Örneğin Üsküdar il başkanı olarak çok gözbebeği bir il başkanımızdı” dedi.

Yanındakilerin de uyarmasıyla hatasını fark edip ilçe başkanı olarak düzelten Özel’in “Özgür Özel Üsküdar’ı il yaptı derler” sözlerine kendisi ve yanındakiler de güldü.

"İttifak yapmazsak harakiri olur"

Basında çıkan “İYİ Parti’yle ittifak yapmayıp karşılıklı kaybettirmek harakiri olur” sözlerini değerlendirip yerel seçimlerde kazanılan belediyeleri hatırlatan Özel, “Biz bu belediyeleri sadece geçmiş seçimde yaşanan bazı şeyler, seçimin öncesinde, sırasında, sonrasındaki bazı yaşananlar ve kırgınlıklar üzerinden okur ve ittifak yapabilip de kazanabileceğimiz yerlerde ittifak yapmazsak harakiri yapmış oluruz. Ayrı ayrı kazandığımız yerlerde hiç şüphe yok. Siyaset harakiri yapmak için, kendini zayıf düşürmek için, kendine kaybettirmek için yapılmaz” şeklinde konuştu.

Toplantıya milletvekilleri Umut Akdoğan, Ulaş Karasu ve Hikmet Yalım Halıcı, CHP Amasya İl Başkanı Turgay Sevindi ile Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı da katıldı.

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