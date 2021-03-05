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Gündem Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşinden zehir zemberek ifadeler: Abim Cumhurbaşkanı olursa Fetullah Gülen'in eteğinin altında çalışır
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşinden zehir zemberek ifadeler: Abim Cumhurbaşkanı olursa Fetullah Gülen'in eteğinin altında çalışır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erkek kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 23:54:00 - 2021-03-06 00:23:16

 Yeniakit.com.tr 

Geçtiğimiz hafta HDP Diyarbakır il başkanlığı binası önündeki acılı anneleri ziyaret ederek, "Ben de abimi HDP'den istiyorum." diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, Gazeteci Melih Esat Açıl'a konuştu. Kardeş Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nı işaret ederek, "Bunların içinde FETÖ var. Bunları yönlendiren FETÖ." dedi.

'FETÖ'nün kuklası olmuş'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, CHP ile FETÖ ve İP arasındaki ilişkiye yönelik değerlendirmelerde bulundu. CHP ile İP'in FETÖ tarafından yönlendirildiğini söyleyen Celal Kılıçdaroğlu, "Abim FETÖ'nün kuklası haline gelmiş." diye konuştu. İP Genel Başkanı Meral Akşener'i de eleştiren Kılıçdaroğlu, "MHP'yi bölmek için İP'i kurdu. MHP'yi neden bölüyorsun? Abimde olduğu gibi İP'te de FETÖ ve HDP etkisi var." ifadelerini kullandı.

'Cumhurbaşkanı olsa Fetullah Gülen'in etekleri altında olurdu'

Abisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması durumunda FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen ile çalışacağını ifade eden Celal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Abim Cumhurbaşkanı olsa Fetullah Gülen'in eteklerinin altında çalışırdı. Biz; vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, ezanımızı seviyoruz. Sevmek de zorundayız. Burdan da abime söylüyorum. Sen doğru yolda değilsin. Vatanına, milletine sahip çık. Benim abim tutuyor HDP'nin, Fetullah Gülen'in, Meral Akşener'in peşinde koşuyor."

 

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Yorumlar

Rabia Zafer

Çok Doğru Söylemiş.
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