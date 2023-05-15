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Medya Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'buradayım' videosuna Ersan Şen'den tepki: Kaçacaksın başka çaren yok
Medya

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'buradayım' videosuna Ersan Şen'den tepki: Kaçacaksın başka çaren yok

Yeniakit Publisher
2023-05-15 22:21:00 -

Sözcü TV'de konuşan Ersan Şen, masaya yumruk vurarak 'buradayım' mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerin dibine gömdü.

Yüksek Seçim Kurulu, sayılan oyların ardından Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 buçuk milyondan fazla oyla yüzde 5 oranında fark attı.

Bu kayıptan sonra Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından seçmenlerine mesaj vermeye devam etti.

Son paylaşımında seçim öncesi verdiği mesajlarda sakinliğiyle dikkat çeken Kılıçdaroğlu'nun dünkü hezimetin ardından oldukça gergin olduğu görüldü.

Kılıçdaroğlu, masaya vurarak "Buradayım be buradayım" dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Muhalefete yakınlığıyla bilinen Sözcü TV'de canlı yayına konuk olan Ersan Şen, Kılıçdaroğlu'nun videosunu yorumladı.

"2 hafta sonra kazanamayınca kaçacaksın, başka çaren yok"

Kılıçdaroğlu'nun seçim çalışmaları boyunca birçok hata yaptığını belirten Şen, şunları söyledi:

Masaya yumruğu vuruyor, kaçmadım diyor. Sana kimse kaç demiyor ama 2 hafta sonra kazanamayınca kaçacaksın. Başka çaren yok, bu ortamda seçimi kazanamıyorsan sana bu bedeli ödetirler...

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