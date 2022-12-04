Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık mesajı! O sözleri konuşma metnine ısrarla ekletmiş
‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ başlıklı vizyon belgesi için düzenlenen etkinlikte konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bay Kemal çıktığı yoldan asla geri adım atmaz" ifadelerini kullanması, adaylıkta kararlı olduğu şeklinde yorumlandı.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle partisinin ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ başlıklı vizyon belgesini açıkladı.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında kullandığı, "Bay Kemal çıktığı yoldan asla geri adım atmaz" ifadeleri dikkat çekerken, ilgili sözleri konuşma metnine kendisinin eklettiği öğrenildi.
Kılıçdaroğlu'nun adaylık mesajı
23 Ekim’de de benzer biçimde kullandığı ifadeler, kamuoyunda "adaylık ısrarı" olarak yorumlandı.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmanın hazırlandığı sırada ‘kararlı ve inançlı olduğunu vurgulamak istediği’ ve bu sözlerin ‘adaylık hedefi için bir mesaj olduğu’ belirtildi.