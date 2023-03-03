Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen gazeteciler sevinç içinde!
6'lı masa liderleri, ortak adayın 6 Mart'ta açıklanacağını belirtti. Ancak adayın belirlenememesi üzerine 13. kez toplanmaya karar verildi. Bu süreçte, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleşmiş gibi bazı CHP yanlısı gazeteciler kutlama mesajları paylaştı. Yaklaşan seçimlere doğru heyecanlı bekleyiş sürüyor.
12. kez toplanan 6'lı masa liderleri ortak adayın 6 Mart'taki toplantının ardından açıklanacağını ilan etti. Karar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın gazeteciler, CHP Genel Başkanı'nın adaylığı kesinleşmiş gibi paylaşım yaptı.
Yaklaşan seçimlere doğru gidilirken 6'lı masa bir kez daha aday açıklayamayarak 13. kez toplanma kararı aldı.
Kılıçdaroğlu'na yakın gazeteciler bayram etti
Kararın ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına kesin gözüyle bakılırken CHP liderine yakın gazetecilerden de kutlama gibi paylaşımlar geldi.
İşte o paylaşımlardan bazıları: