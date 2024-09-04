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Gündem Kemal Kılıçdaroğlu'ndan olay CHP kararı
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan olay CHP kararı

Yeniakit Publisher
2024-09-04 15:40:00 -
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan olay CHP kararı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin ‘İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı' Sivas'ta gerçekleştirildi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaoğlu'nun kararı ise dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Sivas'ta ‘İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı düzenlendi. Özel bir otelde gerçekleştirilen kurultay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kurultaya CHP eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, CHP genel başkanı Özgür Özel, partinin üst düzey yöneticileri, milletvekilleri ve parti üyeleri katıldı.

 

Kılıçdaroğlu katılmadı

Önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda yer almadı.

Kurultayda, CHP'nin gelecekteki vizyonu ve stratejileri ele alındı. Program, Genel Başkan Özel'in açılış konuşmasıyla başladı.

Özel, konuşmasında Türkiye'nin ikinci yüzyılına girerken CHP'nin değişim ve dönüşüm sürecine vurgu yaparak, partisinin ikinci yüzyıldaki reform programını ve hedeflerini açıkladı.

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