Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e ağır sözler: Sırtımdan hançerledi

CHP 38. Olağan Kurultayı “İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” sloganıyla Ankara’da başladı. 81 ilden gelen bin 367 kurultay delegesi, yeni genel başkanı ve yeni parti yönetimini seçecek. Kurultayın ilk günü genel başkan, ikinci günü ise Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçilecek. Kurultay konuşmasını yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve değişim isteyen parti içi muhalefete sert sözlerle yüklendi. Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından sonra sahneye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıktı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

CHP'nin 3 temel noktası...

- Bu yıl, CHP'nin 100. yılı. Yani 2. yüzyılın başlangıcındayız. 100 yıllık bir tarih, bugüne kadar pek çok kişinin, tarihçinin, sosyoloğun ortaya koyduğu gerçeklerle bize şunu gösterdi, 100 yıllık tarih her siyasi partiye nasip olmaz. Kapatıldık, arşivlerimize el konuldu, genel başkanlarımız tutuklandı, yılmadık, direndik ve 100. yılımızı şimdi kutluyoruz.

Üç temel noktayı ifade edeyim:

1- Partinin yükünü taşıyan, örgütlerdir.

2- Kimse, örgütün otoritesini, gücünü, dayanışma ruhunu sarsamaz.

3- Ben dahil hiç kimse kendisini partinin üstünde asla göremez.



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Biliyorum sizleri zaman zaman üzdüm

- Sevgili örgütüm, biliyorum sizleri zaman zaman üzdüm. Ama asla sizleri özellikle üzecek, utandıracak hiçbir şey yapmadım. Hep sizlerle beraber ve sizler için, Türkiye için mücadele ettim. Bu parti, bütün kurultaylarında tartışarak ve güçlenerek çıkmıştır. Yine güçlenerek çıkacaktır.

Sırtımdan hançerlendim

- 6 lider oturduk. İlk toplantı. Bu tabloyu kısmen anlattım. Kendilerine, ülkede demokrasi yok, bir sorunlar yumağı haline geldi dedim. 6 lider demokrasiyi, insan haklarını getirmek zorundayız dedim. İnsanlar düşüncelerini ifade edebilsinler, yargıdaki kara lekeyi kaldıralım diye anlattım. Altı parti bir araya geldik. Ülkeyi nasıl yöneteceğimiz konusunda oturduk çalıştık. Hemen hemen her alanda bir ortak mutabakat metni hazırladık. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışması yaptık. İş, adayın seçilmesine gelince hepinizin malumu olan masadan kalkmalar ve masaya yeniden dönmeler geldi. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım!

Değişim diyenler uzun süredir değişmeyenler

- Yükümüz ağırdı. Beni asıl üzen, sırtımdaki yük değildi, sırtımdaki hançerlerdi! Seçim bitti. Kazanamadık. Daha nefes almadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemini dillendirenler, uzun süredir değişmeyenlerdi! Ama seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu!

- İlk değişimi ne zaman söyledim? 2019. En büyük değişimi yaşayan parti, CHP'dir! Girilemeyen evlere, mahallelere, illere ve ilçelere girdik. Oradan milletvekilleri çıkardık. Değişimin içinde olanlar, değişimi fark edemezler.

- Asla yan yana gelemezler, kucaklaşamazlar dedikleri insanlarla yan yana geldim. Dilimizi değiştirmek zorundaydık.