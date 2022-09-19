Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener açıklaması! "Zaman zaman tartışmalar olur"

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin'in, "HDP'ye bakanlık verilebilir." çıkışından sonra, Millet İttifakı'nda yaşandığı iddia edilen tartışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Gerçek Gündem'e konuşan Kılıçdaroğlu, tepkileri yumuşatmak adına, kendi milletvekillerinin açıklamalarının CHP'yi temsil etmediğini söyleyerek, "Meral hanım ile aramızda hiçbir sorun yok. Zaman zaman bizim partiden de öbür partiden de milletvekilleri konuşuyorlar. Konuşurlar... Aslolan genel başkanların söylemleridir. Herkesin bu konuya dikkat etmesi lazım." dedi.

"Zaman zaman ufak tefek tartışmalar olur"

Meral Akşener'in CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yeni bir sürece hazırlandığı iddiaları gündemdeki yerini korurken, Kılıçdaroğlu ise şu ifadeleri kullandı:

Genel başkanlar olarak da zaten birbirimizi yaralayıcı hiçbir şey söylemiyoruz, tam tersine altılı masanın önemine vurgu yapıyoruz ve bu masanın ülkeye demokrasi getireceğini söylüyoruz. İnsan hakları vurgusu yapıyoruz, büyüme vurgusu yapıyoruz, demokrasi vurgusu yapıyoruz, güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusu yapıyoruz. Aslolan altı liderin söylediğidir.

Zaman zaman ufak tefek tartışmalar olur. O tartışmaları da demokrasinin gereği olarak görmek lazım. 'Neden onu söyledin?' diye suçlamak yerine, insanların kendi düşünceleridir, saygı gösteririz...

Altı lider bir araya geldiğinde ülkenin çıkarı neyi öngörüyorsa gelecek açısından, sorumluluk hissederek alacağımız kararlara da farklı düşünen arkadaşlar bir süre sonra uyacaktır.