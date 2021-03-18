Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum: Mustafa Kemal'i överek başladı, terör sevici HDP'ye destekle devam etti!

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Tekirdağ İl Başkanlığı Açılışı’nda konuştu.

Çanakkale şehitlerini andı

Sözlerine Mustafa Kemal'e övgüler dizerek başlayan Kılıçdaroğlu, Çanakkale Zaferi'ne değindi. "Çanakkale Zaferi’nin önemli noktası Mustafa Kemal Atatürk’ün tarih sahnesine çok güçlü bir şekilde çıkmış olmasıdır." diyen Kılıçdaroğlu, "106 yıl önce mücadele ederek, kolunu, bacağını, gözünü veren şehit ve gazilerimizi şükranla anmak hepimizin temel görevidir. Bu konuda toplum olarak her yıl Çanakkale’yi anmamız, onlara duyduğumuz minneti gelecek kuşaklara aktarmaktır." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal'i övdü, terör sevicileri destekledi

Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal'i öven ifadelerle başladığı konuşmasına HDP hakkındaki kapatma davasını değerlendirerek devam etti. AK Parti iktidarını hedef alarak gizli ittifak ortağı HDP'yi destekledi: "İktidarda kalmak için her türlü numarayı çevirip, acaba nasıl iktidarda kalırımın yollarını arayanlar bu ülkenin demokrasisine katkı sağlayamazlar. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi, ekonomik, toplumsal görüşleri her siyasi parti kendisine göre yorumlar ve kamuoyuyla paylaşır. Halkın desteğini alan siyasi partiler yaşar, alamayanlar tarihin çöp sepetine atılırlar. Dolayısıyla biz siyasi partilerin kapatılması ve sonlandırılması gibi bir süreci kapatmak zorundayız."