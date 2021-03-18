  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum: Mustafa Kemal'i överek başladı, terör sevici HDP'ye destekle devam etti!
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum: Mustafa Kemal'i överek başladı, terör sevici HDP'ye destekle devam etti!

Tekirdağ İl Başkanlığı açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal'i överek başladığı konuşmasına terör sevici HDP'yi destekleyerek devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 22:33:00 -
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum: Mustafa Kemal'i överek başladı, terör sevici HDP'ye destekle devam etti!

 Yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Tekirdağ İl Başkanlığı Açılışı’nda konuştu.

Çanakkale şehitlerini andı

Sözlerine Mustafa Kemal'e övgüler dizerek başlayan Kılıçdaroğlu, Çanakkale Zaferi'ne değindi. "Çanakkale Zaferi’nin önemli noktası Mustafa Kemal Atatürk’ün tarih sahnesine çok güçlü bir şekilde çıkmış olmasıdır." diyen Kılıçdaroğlu, "106 yıl önce mücadele ederek, kolunu, bacağını, gözünü veren şehit ve gazilerimizi şükranla anmak hepimizin temel görevidir. Bu konuda toplum olarak her yıl Çanakkale’yi anmamız, onlara duyduğumuz minneti gelecek kuşaklara aktarmaktır." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal'i övdü, terör sevicileri destekledi

Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal'i öven ifadelerle başladığı konuşmasına HDP hakkındaki kapatma davasını değerlendirerek devam etti. AK Parti iktidarını hedef alarak gizli ittifak ortağı HDP'yi destekledi: "İktidarda kalmak için her türlü numarayı çevirip, acaba nasıl iktidarda kalırımın yollarını arayanlar bu ülkenin demokrasisine katkı sağlayamazlar. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi, ekonomik, toplumsal görüşleri her siyasi parti kendisine göre yorumlar ve kamuoyuyla paylaşır. Halkın desteğini alan siyasi partiler yaşar, alamayanlar tarihin çöp sepetine atılırlar. Dolayısıyla biz siyasi partilerin kapatılması ve sonlandırılması gibi bir süreci kapatmak zorundayız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kayıp vatandaş için Gediz Nehri'nde arama çalışmaları başladı
Yerel

Kayıp vatandaş için Gediz Nehri'nde arama çalışmaları başladı

Manisa'da kayıp şahıs için ekipler Gediz Nehri'nde arama çalışmalarına başladı.
Gönül Dağı dizisinde alınan flaş karar çok yakıcı oldu!
Medya

Gönül Dağı dizisinde alınan flaş karar çok yakıcı oldu!

Bozkırda Bir Anadolu Masalı olarak büyük ilgi görmekte olan TRT1’in Gönül Dağı dizisinde şimdiye kadar 20 bölüm yayınlandı. Çok iyi reytingl..
DEVA Partili isim Kafatası ölçen, ezanı Türkçeleştiren Reşit Galip’i öve öve bitiremedi!
Siyaset

DEVA Partili isim Kafatası ölçen, ezanı Türkçeleştiren Reşit Galip’i öve öve bitiremedi!

Ali Babacan'ın Genel Başkanı olduğu DEVA Partisi'nin Genel Merkez Uyuşmazlık Komisyonu Üyesi Furkan Arık, sosyal medya hesabı üzerinden skan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay