Kemal Kılıçdaroğlu'ndan halkın iradesine saygısızlık

YENİ AKİT / ANKARA

Girdiği her seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabın üzerinden haddini aşan bir paylaşımda bulunarak yine erken seçim çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu’nun söz konusu çağrısına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmanın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan binlerce trolünden umudunu kaybetmiş olacak ki, kendi de trol gibi konuşmaya başlamış. Mafya ağzı ile “bunlar daha iyi günler” demiş. Geç bunları kardeşim geç. Er meydanına gel, milletten korkulmaz. Sandığı getir sandığı! #HemenSeçim” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun hadsiz paylaşımına yine sosyal medya hesabı üzerinden destek veren CHP’li Kaftancıoğlu da, “Gölgelerinden korkuyorlar aslında.. Yaptıklarına ve söylediklerine bakılırsa bence de korksunlar.. Halkın ve hakkın partisinde halk için hakikat için çalışmaya devam. #HemenSeçim” dedi.