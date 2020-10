Kemal Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ'ye şefkat Digiturk'e tehdit

Devletin kılcal damarlarına kadar sızan Fetullahçı Terör Örgütü’nün katkılarıyla CHP’de genel başkanlık koltuğunu ele geçiren Kemal Kılıçdaroğlu’nun arşivinden FETÖ yandaşlığı fışkırıyor. Her fırsatta FETÖ ile mücadele ettiğini iddia eden Kılıçdaroğlu’nun aralarında Samanyolu TV ve Bugün TV gibi kanalların da olduğu örgütün tetikçi medya organlarına sahip çıkmasının üzerinden tam 5 yıl geçti. 2015 yılının ekim ayında Digiturk’ün 7 FETÖ kanalını platformdan kaldırmasından rahatsız olan Kılıçdaroğlu, örgüt aşkı uğruna Digiturk aboneliğini sonlandırdığını söyleyerek, vatandaşları da aboneliklerini sonlandırmaya çağırdı.

FETÖ’ye şefkat DiGitUrk’e tehdit

FETÖ’nün tetikçi medya organları Zaman ve Bugün’ün sayfalarında kendine yer bulan Kılıçdaroğlu, örgüt kanallarının Digiturk platformundan silinmesini ‘Kara bir leke’ olarak yorumlarken, “Bu kararı veren savcı açıkça hukuku çiğnemiştir” ifadelerini kullanarak örgüte kol kanat gerdi. FETÖ’nün ipine adeta sıkı sıkıya bağlı olduğunu gösteren Kılıçdaroğlu, kendini örgüte siper ederek, “Bunun bir bedeli vardır. Digiturk bedelini ödeyecektir” tehditlerini savurmaktan da geri durmadı.

Kemalist medyanın FETÖ aşkı tavan yaptı

FETÖ’nün televizyon kanallarının Digiturk’ten kaldırılması, örgütle mücadele ettiğini iddia eden Laikçi Kemalist medyanın da maskesini indirdi. Kılıçdaroğlu’nun sözlerini aratmayan bir manşetle çıkan Kemalist Sözcü, basın özgürlüğü kisvesi altında bir taraftan azılı FETÖ savunuculuğu yaparak örgütün kanallarına sahip çıkarken, diğer yandan da devletin ‘terör örgütü’ olarak tanımladığı FETÖ’den ‘cemaat’ diye söz etti. Bir başka Laikçi Kemalist gazete Cumhuriyet ise, devlet ve millet için tehdide dönüşen FETÖ kanallarının kaldırılmasını ‘sansür’ kılıfıyla sayfalarına taşıdı.

Samanyolu Haber’de FETÖ’ye moral

Öte yandan, zaman zaman “Ömrüm FETÖ ile mücadele etmekle geçti” diyen Kılıçdaroğlu’nun FETÖ aşkı Digiturk’e yaptığı tehdit ile de sınırlı değil. 19 Mart 2014 tarihinden örgütün Samanyolu Haber kanalında boy gösteren Kılıçdaroğlu, yayında “Erdoğan kaçacak, bunun kurtuluşu yok” ifadelerini kullanarak FETÖ’cü teröristlere moral pompalayan açıklamalarda bulunmuştu. Aradan geçen 6 yılda ise Erdoğan değil, Kılıçdaroğlu’nu kanala çıkarıp konuşturan teröristler kaçmak zorunda kaldı.

Kılıçdaroğlu, Samanyolu TV’nin kapatılması sonrası ise CNN Türk’te yayınlanan Ahmet Hakan’ın programına katılarak kanalın kapatılmasına tepki göstermiş ve "Niye kapatıyorsun kardeşim" demişti. Hakan'ın "örgütün yayın organı mı olsun, 15 Temmuz darbesini yapan adamların..." şeklindeki itirazı karşısında ise Kılıçdaroğlu, "hayır, hayır efendim. Şimdi bakın, o televizyonlarda sadece örgütün değil, ben o televizyon kanallarında pek çok kişinin haber, program yaptığını biliyorum." şeklinde konuşmuştu. Kılıçdaroğlu aynı yayında teröristbaşı Fetullah Gülen’n kitapları için de “Bugün Fetullah Gülen’in kitapları yakılıyor 12 Eylül’de kitaplar yakıldığı gibi, hiç doğru değil. Paranızı alır okursunuz. İsterseniz okumazsınız.” ifadelerini kullanarak örgüt elebaşına övgüler düzmüştü.

Kayyım atanan Bugün TV’ye ziyaret, Zaman’a can simidi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, FETÖ’ye desteğini hiç esirgemedi. Devlet ve millet için tehdit haline dönüşen örgüt kanal Bugün TV’ye kayyım atanırken de kanalın arkasında yine Kılıçdaroğlu vardı. Kayyım ataması sonrası soluğu Bugün TV’de alan Kılıçdaroğlu, şu an yurt dışında kaçak köçek yaşayan kanalın yayın yönetmeni Tarık Toros ile bir araya gelmiş. “Olmaması gereken uygulamalarla karşı karşıyayız. İnşallah bunlar son olur. Bu tür kararlar demokrasimize zarar verir. Bir grubu düşman ilan etmek, onların üzerine acımasızca gitmek bizim kabul edebileceğimiz bir uygulama değildir” ifadelerini kullanmıştı. Aynı Kılıçdaroğlu, Zaman gazetesine kayyım atanması sonrası ise yaptığı açıklamada, “Bu konuda biz elimizden gelen her türlü desteği veririz. Bir gazetenin yaşaması önemlidir. Gazeteyi batırmak değil yaşatmak asıl demokrasilerde siyasal iktidarın görevidir. Ama maalesef böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Üzülmeyin. Bu tür baskılar gelir ve geçer. İnsanoğlu demokrasiden özgürlükten yana hep kazanımlar elde etmiştir. Zaman zaman bu tür olaylar olur ama bunları da aşmasını bileceğiz artık" şeklinde konuşarak FETÖ’ye can simidi olma vaadinde bulunmuştu.

‘Zaman gazetesine gidin’ talimatı

Kılıçdaroğlu, FETÖ aşkı ile yanıp tutuşurken, diğer partililerin de örgüt ihmal etmesine fırsat vermedi. Zaman gazetesine kayyım atanması sonrası soluğu gazete binasında alan CHP’li Eren Erdem ve Enis Berberoğlu, burada Ekrem Dumanlı’ya ve örgüte desteklerini iletmişti. Eren Erdem ziyaretten aylar sonrası yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun kendisine verdiği talimatla Zaman gazetesine binasına gittiğini belirtmişti.