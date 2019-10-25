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Kemal Kılıçdaroğlu'na yılın kapağı! Sosyal medya yıkıldı

Sürekli olarak PKK'yı kendisinin bitirebileceğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan çok konuşulacak bir cevap geldi.

25 Ekim 2019 Cuma 19:09
Kemal Kılıçdaroğlu'na yılın kapağı! Sosyal medya yıkıldı

"PKK'yı ben bitiririm" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan yılın kapağı yapıldı.

Fırsat bulduğu her ortamda PKK'yı kendisinin bitirebileceğini iddia eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu iddiasını bir kez daha yineleyince alay konusu oldu.

Twitter'da bir sosyal medya kullanıcısı, Kılıçdaroğ'nun bu sözü üzerine, "Kılıçdaroğlu PKK'yı ben bitiririm demiş. PKK'yı SSK zannetti galiba" diyerek yılın kapağını yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu genel müdürlüğünü yaptığı dönemde SSK gibi Türkiye'nin en köklü kurumunu batırmıştı. Dönemin gazetecilerinden merhum Savaş Ay, bu işin nasıl olduğunu sorulduğunda ise "SSK'nın nasıl battığını ben de anlamadım" diye cevap vermişti.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 19:09
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. chp

YORUM YAZ

  • CemCem4 sa önce
    Reis in askerleriyiz adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan
  • dumanlıdumanlı4 sa önce
    Kapağa bak be nasıl kapaksa.Sanki kılıçdaroğlundan önce SSK kar ediyordu. Sanki Kılıçdaroğlu emekli olduktan 20 sene sonra sgk kar ediyor. SGK nın bu günkü zararı Kılıçdaroğlu zamanındakinden çok çok daha fazla. Neden o günkülerden söz ediliyorda bu günkü konuşulmuyor. Ben yorum yapanların bunları bildiğini zannetmiyorum.Nurgül yılmazında bildiğini zannetmiyorum.Vijdan biraz.
  • mehmetmehmet5 sa önce
    şu chp olmasa akp ne yapar. 
  • Abdullahın biriAbdullahın biri6 sa önce
    Bu chdp nasıl turkiyede yüzde yirmi dört oy alıyor şaşırıyorum.Çünkü dünyada böyle bir parti yoktur devlet millet düşmanı varsa onunla işbirliği yapıyor dünyada böyle bir parti yoktur.Buna rağmen milleti kandıra biliyor ve istediği oy alıyor şaşırıyorum
  • Bozok Bozok 6 sa önce
    Bunlarin dusuncesi farkli tum pkk sempatizanlari chp ye oy verirse chp ye vore pkk bitmis demektir. Baskasina oy verirse ya yandas ya yalaka olur. Kendilerine destek verenler ne olur hic bahsetmezler.Benim kanatimce 100 yikl gecse bu kafayla iktidar olamazlar cunku bunlar 100 yil geriden geliyor. 
  • jkljkl7 sa önce
    inşallah daha çok chpden istifa eden olur inşallah daha çok chp birbirine girer ve dağılır inşallah amin
  • MertMert8 sa önce
    Pkk yı CHP lehine feshetme vaadidir bahsettiği, zeka küpü, zehir zehir
  • DedeDede8 sa önce
    Görünmez huniyi icad eden . Geçen baktım göremedim tebrik ederim.

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