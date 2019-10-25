Kemal Kılıçdaroğlu'na yılın kapağı! Sosyal medya yıkıldı

"PKK'yı ben bitiririm" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan yılın kapağı yapıldı.

Fırsat bulduğu her ortamda PKK'yı kendisinin bitirebileceğini iddia eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu iddiasını bir kez daha yineleyince alay konusu oldu.

Twitter'da bir sosyal medya kullanıcısı, Kılıçdaroğ'nun bu sözü üzerine, "Kılıçdaroğlu PKK'yı ben bitiririm demiş. PKK'yı SSK zannetti galiba" diyerek yılın kapağını yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu genel müdürlüğünü yaptığı dönemde SSK gibi Türkiye'nin en köklü kurumunu batırmıştı. Dönemin gazetecilerinden merhum Savaş Ay, bu işin nasıl olduğunu sorulduğunda ise "SSK'nın nasıl battığını ben de anlamadım" diye cevap vermişti.

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