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Siyaset Kemal Kılıçdaroğlu'na toplu istifa şoku!
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu'na toplu istifa şoku!

Yeniakit Publisher
2023-10-15 15:34:00 - 2023-10-15 15:38:26
Kemal Kılıçdaroğlu'na toplu istifa şoku!

CHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Ergin Bayram, partide demokrasi olmadığı gerekçesiyle 150 kişi ile birlikte istifa ettiğini açıkladı.

90’lı yıllardan beri CHP'de siyaset yaptığını hatırlatan Bayram, istifa ettiklerine ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Abdullah Atik hiçbir sebep yokken ilçe başkanlarını görevden alıp duruyordu. Görevden alınan ilçe başkanları da yıllardır bu partiye emek vermiş arkadaşlarımız ve dostlarımızdır. 7 ilçe başkanı bana şikayete geldi. Bende İl Başkanı Atik’e, ‘Kafana göre hareket etme, yanlış yapıyorsun. Daha dün partiye geldin. Neye dayanarak, görevden alıyorsun’ dedim. Buna rağmen bizi dinlemedi.

Görevden aldığı ilçe başkanlarının yerine de kendi adamlarını getiriyor. Bu durum zoruma gitti. Geçtiğimiz günlerde yapılan İl Başkanlığı kongresinde de demokrasinin olmadığına şahitlik ettim. Kongrenin Divan Başkanlığı'nı yapan CHP Diyarbakır Milletvekili Sn. Sezgin Tanrıkulu da maalesef kongrede olanlara seyirci kaldı. Tek liste halinde gidilen seçimde delegeler oy kabinine gitmeden oturdukları yerden zarfları doldurdu. Demokratik bir seçim değildi.

Kongreden önce 3 kişi aday olduğunu açıklamıştı. Ancak kongre günü tek liste halinde gidildiğini gördüm. Yıllardır bu partiye hizmet edenler olarak kongrede demokrasinin olmadığını gördük. Bu yüzden hem parti delegeliğinden hem de üyelikten istifa ettim. Ayrıca benimle birlikte partiye geçiş yapan 150 kişi de istifa etme kararı aldı.

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