Kemal Kılıçdaroğlu’na tokat en yakınından geldi! Sesi 100 metre ötede yankılanacak

CHP’nin arka bahçesi konumundaki Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı gazeteciler için "Nereden, ne kadar maaş aldıklarını biliyorum" dediği iddiası sonrası trollerin saldırısına uğradığını belirterek, CHP liderine çağrı yaptı.

“Alenen trol hesaplar ve kişisel hırsları gözlerini karartmış kişiler tarafından hedef gösteriliyoruz. Ne bir belediye ne bir siyasetçi ne de başka bir kişi bırakın bize yazı karşılığı maaş, para vs. teklif etmeyi yanımıza yanaşma cüretinde bulunamaz. Yeter artık" diyen Ağırel, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Kirli hesaplarının ve gerçeğin ortaya çıkmaması için kalemini namus bilen insanları karalamaya çalışan her kim olursa cevabını alır. Şimdi ben çok açık net şekilde Kemal Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum. Bu duruma siz sebep oldunuz.

Konuşmanızda bahsettiğiniz gazeteciler kimlerdir? Hangi kurumlardan, ne kadar para alıyorlar? Hepsini tek tek açıklamak zorundasınız. Büyük bir camiayı genel konuşma ile töhmet altında bırakamazsınız.

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Bu açıklamayı isim isim yapmak zorundasınız Sayın Kılıçdaroğlu. Kamuoyu sizden bir açıklama bekliyor."